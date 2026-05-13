Los colaboradores y exconcursantes analizan en exclusiva las mayores tensiones del reality: las polémicas recompensas, las estrategias en las nominaciones y la crisis entre Gerard y Maica

De las estrategias a los mejores recuerdos de los exconcursantes de 'Supervivientes': "Fue de película, algo épico"

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Las tensiones por la comida y las estrategias de grupo siguen marcando la convivencia en 'Supervivientes'. El último dilema de recompensa ha terminado de dinamitar la paz entre los concursantes y ha colocado a Maica Benedicto y Claudia Chacón en el centro de todas las miradas. Mientras ambas denuncian sentirse apartadas por sus compañeros, desde plató el debate está más vivo que nunca.

Las imágenes de Claudia y Maica cuestionando la actitud de Aratz, hablando incluso de boicotear a su equipo tras quedarse repetidamente sin comer, provocaban un auténtico terremoto en la palapa. Las dos concursantes no solo ponían en duda las decisiones del líder, sino también las verdaderas intenciones de algunos de sus compañeros a la hora de repartir las recompensas.

Una polémica que ahora analizan en exclusiva para esta web colaboradores y exconcursantes del reality como Terelu Campos, Kiko Jiménez, Jessica Bueno y Jaime Astrain, que se mojan sobre las estrategias dentro del concurso, las nominaciones y la posible ruptura de amistades clave en Honduras.

Mientras Terelu señala directamente que Claudia y Maica estarían siendo víctimas de una dinámica grupal evidente, Kiko Jiménez va todavía más allá y habla abiertamente de una estrategia para debilitarlas física y mentalmente. Jessica Bueno, por su parte, considera que las concursantes deben demostrar que están por encima de las actitudes que denuncian, mientras Jaime Astrain aporta su propia experiencia dentro del reality para explicar por qué muchos concursantes dudan a la hora de beneficiar a Maica. Pero el conflicto no termina ahí. Las nominaciones también están bajo la lupa y varios colaboradores coinciden en que la estrategia ya domina completamente el concurso. Además, la relación entre Gerard y Maica atraviesa uno de sus momentos más delicados y las reacciones desde plató no dejan indiferente a nadie.

¿Qué opinan realmente Terelu, Jessica Bueno, Jaime Astrain y Kiko Jiménez sobre la actitud del grupo? ¿Ven injusticia, estrategia o simple convivencia extrema? ¿Y qué creen que ocurrirá con la amistad entre Gerard y Maica?

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“Si no tienes la cabeza bien puesta...”: Terelu Campos se moja sobre los finalistas de 'Supervivientes' y avisa de lo que viene en Honduras

Terelu Campos se ha sincerado como nunca sobre 'Supervivientes' y ha analizado, en exclusiva para esta web, quiénes son sus grandes favoritos para llegar a la final del reality más extremo de Telecinco. La presentadora no ha dudado en mojarse sobre los concursantes que más le han conquistado dentro del programa. “Me encantaría que llegaran, por lo menos, al cuarteto final”, asegura Terelu, que también ha querido destacar el concurso de varios participantes a los que guarda especial cariño.

Pero no solo ha hablado de estrategias y favoritos. Terelu también ha querido desvelar cuál es, para ella, la auténtica clave para sobrevivir en Honduras y ha reconocido cuál fue una de las partes más duras de su experiencia. Eso sí, entre las dificultades del reality, la colaboradora guarda un recuerdo absolutamente inolvidable de Honduras que todavía hoy le emociona cuando cierra los ojos.

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