Patricia Fernández 15 MAY 2026 - 00:21h.

El presentador ha dedicado unas palabras a los supervivientes ante la unificación

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Una nueva etapa empezaba en 'Supervivientes 2026' con la esperada unificación, momento en el que se abría una palapa para todos los concursantes ya en un mismo equipo, el de 'Playa conquista', momento en el que Jorge Javier Vázquez se dirigía a ellos.

Todos los concursantes entraban llenos de energía a esta palapa después de conocer la noticia, momento en el que María Lamela quería decirles algo: "Lo habéis conseguido, habéis llegado a la unificación, enhorabuena a todos por llegar hasta aquí".

Palabras a las que se quería unir Jorge Javier Vázquez: "Qué ilusión, otra unificación más, vosotros sois los protagonistas tras 71 días de concurso. Quién nos lo iba a decir, hasta que habéis entrado en la edición os ha costado, pero ahora ya estáis dentro. Sois los que habéis quedado y os merecéis continuar en 'Supervivientes 2026'.

Un momento que levantaba los aplausos del plató y de los propios concursantes desde la palapa y en el que se podía ver a una Ingrid Betancor bastante emocionada tras estas palabras de Jorge Javier Vázquez.

El temor a la ansiada unificación y los nominados perfectos para los colaboradores

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Los colaboradores y defensores analizan, en exclusiva para nuestra web, la esperada unificación de las playas en 'Supervivientes' y delatan cuáles serían sus nominados.