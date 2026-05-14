Almudena Porras, hundida tras las contundentes palabras de José Manuel Soto sobre ella: "Hay una clara damnificada emocional"
La concursante ha acabado derrumbada tras el posicionamiento del cantautor: no te lo pierdas
Ya van más de 70 días desde que los concursantes llegaron a Honduras con una misión: ser los mejores supervivientes. Es por eso que los posicionamientos cada vez están más cargados de tensión... y de lágrimas, como las de Almudena después de que Soto se haya puesto detrás de ella de cara a la expulsión de este jueves, clave en el futuro de la joven, que se mide junto a Aratz tras la salvación de Alvar.
Llegaba el turno del cantautor y músico español, que lo tenía claro: "Una decisión muy difícil, espero que no se enfade... pero me voy a poner detrás suya (Almudena)". Un José Manuel que ha señalado que apenas ha tenido relación con ella en la playa: "A lo mejor ha estado más en un segundo plano... es difícil, pero me coloco así".
La cara de Almudena hablaba por sí sola: "Aquí yo creo que el protagonismo lo hemos tenido pocos. Esa porquería te la podrías haber ahorrado. ¿Segundo plano?". Soto ha vuelto a comentar que ha tenido un perfil más bajo y Borja ha 'sacado las garras' por su pareja: "Bajo tu opinión, ¿no? Bajo tu valoración de supervivencia", ha dicho Borja, mirando al suelo cabizbajo, quizás consciente de la noche tan dura que le espera con su pareja en la palestra y Aratz, gran amigo suyo, también en la palestra.
Soto ha indicado de nuevo que tiene que elegir uno y ha pedido perdón, pero las disculpas no le han parecido valer a Almudena, ni tampoco a Borja, que ha tildado sus palabras como "inacertadas".
Almudena se derrumba por completo
Más adelante, Almudena se ha derrumbado por completo, después de que Jorge Javier destacara los posicionamientos de la siguiente manera: "Han dejado una damnificada emocional". "Te has quedado muy tocada emocionalmente", le ha dicho el presentador. En ese momento, la joven se ha roto: "No estoy bien. No me entero de nada... estoy como out. Lo siento si en esta dura nominación no me he podido expresar como he querido. Estoy muy nerviosa porque me quiero quedar".