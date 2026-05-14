Supervivientes Madrid, 14 MAY 2026 - 23:00h.

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Borja Silvia y Almudena Porras han protagonizado un bonito momento en 'Supervivientes 2026' cuando ha llegado la hora de los posicionamientos. En ellos, los concursantes de los Cayos Cochinos deben pronunciarse y elegir a qué compañero no les gustaría seguir viendo en el reality.

Tras posicionarse Claudia Chacón detrás de Alvar, ha llegado el turno de Borja Silva. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' tenía muy claro dónde se iba a situar. "No tengo nada en contra tuya pero tengo aquí a mi mujer y a mi capitán de equipo", le decía a Aratz refiriéndose a Almudena Porras y Alvar.

Las bonitas palabras de Borja a Almudena

Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, en ese momento Borja no duda en dedicarle unas bonitas palabras a la malagueña y darle de un momento a otro una muestra de amor. "Me encantaría poder compartir un poco de la experiencia contigo y espero que te puedas quedar", le trasladaba.

Tras ello, Almudena se encontraba muy emocionada. Borja no se lo ha pensado dos veces y ha decidido darle un beso de lo más romántico en pleno directo.