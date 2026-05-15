Patricia Fernández 15 MAY 2026 - 02:17h.

Aratz reproducía las palabras que le había dicho Borja a Gerard y este negaba "haber dicho eso"

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En medio de la tensión en la palapa, Jorge Javier Vázquez les anunciaba algo: "Llega un momento al que no sé cómo dar paso, creo que esto va a provocar una conmoción en la palapa, se ha producido algo que uno de vosotros no ha sido consciente de que ha sucedido y tiene repercusión explosiva en la unificación".

Los concursantes se mostraban muy sorprendidos con lo que podía ser: "Qué intriga, ¿qué ha pasado?". Y el presentador le preguntaba a Borja si confiaba en Aratz, el que aseguraba que "sí quería creer en él". Y seguidamente, el presentador anunciaba lo que sucedía: “Cuando Aratz pensaba que no le estaban grabando le ha contado a Gerard tus confidencias”.

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En las imágenes podía verse como Aratz le contaba a Gerard la conversación que había tenido con Borja: "Me ha dicho: 'Ya vamos a deshacernos de la gente. Que el quiere que gane Almudena, que lo demás le da igual". Estas eran algunas de las palabras que le reproducía de lo que había hablado con su compañero y esto provocaba reacciones en la palapa.

Borja se sorprendía y aseguraba que no había dicho eso a Aratz: "No he dicho eso, pero en caso de que hubiese dicho eso no tendría ningún problema. Le dije solo: 'Aratz, tengo un vídeo preparado por si llegábamos ella y yo a la final, diciendo que me gustaría que ganara Almudena. El resto de estrategias ni me van ni me vienen".

Aratz aclaraba que "su intención no era dejar mal a Borja" ni hablar mal de él con Gerard porque encima "son amigos" y Gerard apuntaba algo: "Estábamos comiendo almendras y estábamos sincerándonos de cómo nos sentíamos en el concurso y me contó eso de Borja".

"Borja siempre ha dicho que esto le da igual y que no va a hacer estrategia, que va a nominar solo a quien le afecte, según los problemas que ha tenido con esa persona", entonaba Maica y Claudia quería dejar claro que "no le sorprende que hablen de estas cosas" ellos dos cuando creen que nadie les graba porque "son dos estrategas".

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