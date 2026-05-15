Lara Guerra 15 MAY 2026 - 00:49h.

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'Supervivientes' supera la barrera de los 70 días y los participantes cada vez son más fuertes a la hora de superar los duros estragos que derivan de vivir en una isla tan extrema. Sin embargo, con los conflictos sucede al revés, pasan los días y la convivencia se vuelve más complicada. En este contexto, Claudia y Alba vuelven a enfrentarse pero con otro supervivientes por medio, Alvar.

Claudia y Alvar se encontraban castigados y apartados de sus compañeros cuando debido a la repartición de comida, la de 'La isla de las tentaciones' discutía de nuevo con la mujer de Dulceida. Todos los compañeros le han dejado a Claudia, por ello no ha podido evitar estallar contra ella: "Has aprovechado que estoy castigada para dejarme sin comer", a lo que ella le responde: "Tienes lo que mereces por mi parte". Además, Alba le confiesa que es su peor pesadilla dentro del reality.

Y aquí entraba Seguí. Claudia explica que hasta el propio Alvar que es su "amigo" le había sorprendido lo que le había hecho, sin embargo, Paul tajante confesaba que no era su amigo. Estas duras declaraciones dejaban al superviviente en shock pensando que sí lo eran: "Te consideraba mi amiga. Eso me ha dejado pensando, la verdad".

Sin pensarlo dos veces, Chacón detallaba que los motivos por los que le ha "traicionado" son porque le ve un rival fuerte y le quiere eliminar; y tras saltar Seguí, Alba deja claro que "ahora quiero que os vayáis los dos"

La reacción de Alvar tras las imágenes

Después del visionado, Alba Paul le ha explicado que ella considera que en reality no tiene amigos, y que para ella la definición de amistad es otra cosa. En cambio, Alvar se ha quedado completamente en shock al descubrir que realmente ella no es su amiga; "Me pone muy mal recordar esto. Para mi supervivientes abre caminos hacia la amistad muy fuertes. Lo siento, pero todas las cosas que dices se caen. Hay que saber ver detrás del muro".