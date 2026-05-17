Pedro Jiménez 17 MAY 2026 - 22:12h.

"Estuve 16 días sin ir al baño", ha revelado Carmen Borrego durante la parte que 'Supervivientes' ha emitido en Mediaset Infinity

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Carmen Borrego estuvo un total de 21 días en Honduras, pero su experiencia dio mucho de qué hablar y de ella sacó muchísimos aprendizajes. La colaboradora de Telecinco e hija menor de las Campos, durante la parte que ha emitido Mediaset Infinity media hora antes de la emisión de 'Supervivientes' en Telecinco, ha confesado todos los detalles de cómo funciona el tema de hacer tus necesidades en Honduras, contando algo que le ocurrió a ella. Y es que hay que recordar que los concursantes 'se liberan' en una letrina: "Ya de por sí no es una cosa agradable".

"No hice 'popó' allí, lo hice fuera", ha desvelado Carmen Borrego, recordando a los telespectadores y todos los allí presentes que estuvo un total de 21 días, de los cuales 16 de ellos no fue al baño. Esto último ha dejado en shock tanto a Sandra Barneda como a más de un colaborador: "Casi explotas allí, eras una bomba de relojería", ha dicho Pelayo Díaz.

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Según ha dicho Carmen Borrego, lo peor para ella era "visitar la letrina": "Si encima los compañeros son unos marranos", ha añadido la colaboradora y exconcursante de 'Supervivientes 2024'. En ese momento, Nagore Robles le ha preguntado qué tuvo que hacer para "sentirse libre" o, lo que es lo mismo, solucionar esos problemas intestinales que sufrió y que pocos conocíamos hasta entonces.

Así solucionó Carmen Borrego sus problemas intestinales

"Creo que no lo voy a contar", ha respondido Carmen Borrego. Tras estas palabras, ha señalado que "los médicos te ayudan, evidentemente". "Con ayuda", ha subrayado. Por último, Carmen Borrego ha apuntado algo: "El problema no es que todo el mundo va a la misma letrina, el problema es que la letrina está llena de bichos".

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Posteriormente, algunos exconcursantes también de 'Supervivientes' como Pelayo Díaz, Alberto Ávila o la propia Nagore Robles han dado su opinión al respecto sobre todo este tema de la letrina. Un tema que se habla poco en 'Supervivientes', pero que supone algo muy importante en la experiencia de los supervivientes.