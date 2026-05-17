Pedro Jiménez 17 MAY 2026 - 22:42h.

Alberto Ávila habla sobre su evolución y estado físico tras tener que abandonar hace más de un mes su experiencia en Honduras

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Hace ya más de 40 días que Alberto Ávila abandonó 'Supervivientes' después de que una infección en su muñón hiciera que tuviera que dejar de lado la que -según dijo en más de una ocasión- era la aventura de su vida, por recomendación médica del programa y para llevar a cabo en España el tratamiento pertinente. Pues bien, el medallista olímpico ha actualizado su estado de salud en el plató del reality de Telecinco este domingo, desvelando que se "va a pinchar bótox" y tranquilizando a la audiencia.

En primer lugar, el deportista ha señalado que está sintiendo mucha "pena" estos días, puesto que la ansiada unificación era una de las cosas que más ganas tenía cuando todavía era concursante de pleno derecho: "Voy a volver a 'Supervivientes'. 100%", asegura Alberto Ávila.

Esto ha dicho Alberto Ávila sobre su estado de salud

Ha sido en ese preciso momento cuando Sandra Barneda le ha preguntado cómo va la recuperación tras su regreso a España: "Me dieron el alta hace semana y media o dos semanas. Me voy a pinchar bótox en el muñón", ha confesado un Alberto Ávila que cuenta que su muñón lo tiene "totalmente curado. De momento no me tienen que operar y si hubiese una segunda infeción, ahí sí que me abrirían".

El exconcursante ha querido profundizar sobre todo el tema del bótox: "Me lo voy a pinchar para que me deje de sudar el muñón, por lo menos en verano, que no coja tanta humedad y no se forme ahí...". Sandra Barneda ha reaccionado tras la intervención de Alberto Ávila actualizando sobre su estado de salud: "Eso son buenas noticias".