La increíble persecución de un tiburón a una mantarraya a pocos metros de Gerard, Darío y Alvar: "Lo mejor que he visto nunca"
Un increíble tiburón ha sorprendido por completo a Alvar, Gerard y Darío cuando estos se encontraban realizando las míticas labores de pesca. La reacción de estos no se ha hecho esperar, totalmente en shock al ver que, además, se encontraba en plena persucicón de una mantarraya, con la finalidad de cazarla. Las imágenes que hemos podido ver durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' han sido espectaculares.
Todo ha ocurrido cuando Darío, Alvar y Gerard se han ido a pescar en lo que parecía ser una mañana normal como otra cualquiera, cuando de repente Alvar ha hecho saltar todas las alarmas: "¡Mira la raya!". En imagen, una espectacular mantarraya ha saltado del agua y, detrás de ella, un tiburón acechaba. "Qué bestia, ¿qué hay ahí? ¡Se la está comiendo!".
"Qué guapo", han dicho los concursantes, totalmente impresionados e impactados con la persecución que había tenido lugar a escasos metros de donde ellos se encontraban. "De las cosas más guapas que he visto nunca", ha dicho Gerard, anonadado.
Posteriormente, los tres concursantes se lo han contado al resto de sus compañeros: Maica no ha dado crédito al escuchar lo que les acababa de ocurrir a Alvar, Darío y Gerard. Algo que, sin duda, solo puede ocurrir en 'Supervivientes'.