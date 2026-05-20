Un rifirrafe con Gerard logra "una especie de milagro" y une en su contra a Claudia y Alba Paul

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Ion Aramendi conectaba con los supervivientes para anunciarles que Gerard había logrado una especie de milagro al conseguir que Alba Paul y Claudia Chacón se uniesen. Sin embargo, lo hacían para ir contra él.

La disputa que les ha unido

Mientras Maica lavaba en la orilla de la playa una tapa de una cacerola, la superviviente pedía a sus compañeros que procurasen no dejar la comida pegada.

Y, aunque Gerard trata de echar la culpa a Claudia puesto que fue la última en utilizarla, lo cierto es que no era la intención de su amiga: "No estoy buscando culpables, lo estoy diciendo en general".

"Esta mañana me he levantado y todo el culo lleno de espaguetis pegados de Alba y la tapa la tenía Claudia llena de boloñesa", criticaba el manchego.

La mujer de Dulceida, quien escuchaba su comentario, le recriminaba que "nadie se va a herniar por lavar la olla" teniendo en cuenta todas las veces que la ha lavado ella: "Seguramente haya lavado muchísimas más ollas que tú".

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Cuando Claudia escucha el rifirrafe, se acerca para preguntar qué está sucediendo. "Que nos llama cerdas como tú ayer", le responde Alba Paul. Momento en el que se unen dado que aseguran que ellas siempre la limpian, mientras que ellos nunca.

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"Ivonne, déjame el mandil de mayordomo que Alba y Claudia se piensan que somos sus mayordomos", pedía Gerard. Momento en el que se lleva una respuesta de Alba Paul, aplaudida por Claudia: "Muy bien, Alba. Porque seguro que otra cosa no".

Maica corrobora la versión de Alba y Claudia

Gerard se defiende mientras se encuentran ante la mesa de las tentaciones. Sin embargo, Alba Paul no se rinde: "No he convivido con él pero pondría la mano en el fuego porque no ha lavado más de 20 veces en 80 días que llevamos aquí una olla". Y es que, confiesa: "A mí lo que me hace gracia es que personas que no lavan nunca las ollas se atrevan a meterse con el resto".

De hecho, es Maica quien se acaba uniendo a las supervivientes en su defensa añadiendo: "Exactamente. Si es verdad que Gerard no lava las ollas".