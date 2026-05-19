¿Te raparías por comida? Los colaboradores de Telecinco responden al dilema más viral de ‘Supervivientes 2026’

La 'mesa de las tentaciones' ha revolucionado Honduras y ahora varios colaboradores se mojan en exclusiva sobre el sacrificio físico más comentado de la edición, ¡dale play!

Del concursante de 'Supervivientes' que mejor lo está haciendo al más estratega: "La está dejando de lado"

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La última gala de 'Supervivientes' dejó una de las escenas más comentadas de la edición después de que varios concursantes aceptaran someterse a radicales cambios de look a cambio de comida en la ya famosa “mesa de las tentaciones”. El hambre extrema en Honduras volvió a convertirse en protagonista y abrió un debate que rápidamente incendió las redes sociales: ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar por sobrevivir dentro del reality?

A raíz de toda esta conversación generada alrededor del programa, desde esta web hemos querido preguntar en exclusiva a varios rostros conocidos de la cadena qué harían ellos si estuvieran en esa situación límite. ¿Se cortarían el pelo por comida? ¿Lo harían por hablar con un familiar? ¿O preferirían convivir semanas enteras con la misma ropa antes de pasar por las tijeras?

Leticia Requejo, Giovanna González, Adriana Dorronsoro y José María Almoguera respondieron sin filtros y dejaron algunas confesiones inesperadas, y lo hicieron en exclusiva para esta web.

Mientras algunos reconocen que el hambre en Honduras puede hacerte cambiar completamente de idea, otros tienen clarísimo que jamás tocarían su melena. De hecho, hubo quien confesó entre risas que un mal corte de pelo le hacía llegar “llorando a casa”, mientras otro lanzó una inesperada reflexión sobre la alopecia y el precio de los viajes a Turquía para recuperar el cabello.

Además, los colaboradores también se mojaron sobre otro de los grandes dilemas del reality: elegir entre raparse o llevar siempre la misma ropa en las durísimas condiciones de supervivencia de la isla. Y aquí tampoco hubo consenso. Humor, sinceridad y confesiones muy personales en un debate que demuestra cómo 'Supervivientes' consigue convertir cualquier penitencia en tema de conversación nacional.

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Y tú, ¿qué harías? ¿Te cortarías el pelo por una llamada con tu familia, por un plato de comida caliente o por aguantar unos días más en el concurso?

Dale play y únete al debate.

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