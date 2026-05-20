Patricia Fernández 20 MAY 2026 - 01:10h.

Los concursantes se enfrentaban todos juntos por primera vez esta edición al juego de recompensa

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Los concursantes se enfrentaban al juego de recompensa más grande de la historia de 'Supervivientes' en la playa, los que iban a hacerlo todos juntos por primera vez en la edición tras la unificación y luchando contra el tiempo: si conseguían terminar el juego antes de que se cumplieran 16 minutos se llevaban a su playa un cofre lleno de dotación.

Y sabiendo que lo necesaria que era la recompensa, los supervivientes empezaban a darlo todo en esta juego con unas dimensiones sin precedentes en el programa. Poco a poco iban atravesando esta enorme estructura en la que tenían que ir consiguiendo llaves cruzando diferentes pruebas en las que tenían que demostrar su fuerza, equilibrio, velocidad y capacidad de trabajar en equipo.

Cuando llegaba el turno de Aratz, el concursante quería ir a la máxima velocidad posible, siendo el motivo por el que tenía una caída en mitad del juego y María Lamela le decía unas palabras ante esto para que tuviera precaución: "Te voy a pedir que vayas al ritmo que puedas, queremos preservar la seguridad, has visto que correr no es la solución y balancearse de más tampoco porque ya ves que pasa lo que pasa". Instrucciones con las que continuaba el concursante su camino en el juego, quedando su caída en un susto.

Poco a poco, con mucha concentración todos iban pasando los obstáculos que tenían en este juego a contrarreloj, una de ellas Maica, que mientras ella pasaba la estructura se vivían un lio con sus compañeros y, pese a las dificultades y mucha tensión, a falta de unos segundos para que se terminase el tiempo conseguían superar la prueba.

"Enhorabuena, los habéis conseguido, impresionante. Sumáis a vuestra playa un baúl repleto de dotación, todo lo que necesitáis", entonaba María Lamela, que iba rápidamente a hablar con una Maica que había roto a llorar: "Soy muy competitiva en las pruebas y me gusta dar lo máximo de mí, siento que hoy quería ir más rápido, pero no podía". Momento en el que la presentadora le decía unas palabras de apoyo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los colaboradores de 'Supervivientes 2026' se mojan sobre todas las polémicas