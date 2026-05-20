Gerard acepta las ofertas de la mesa de las tentaciones para obtener, entre otras cosas, este emotivo encuentro con su madre

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Tras el turno de Maica Benedicto, María Lamela llama a Gerard Arias para que se enfrente a su mesa de las tentaciones. La primera oferta es clara: 'Supervivientes' le devolverá la mitad de su saco a cambio de no volver a pescar en lo que queda de aventura.

Sin embargo, es rechazada tajantemente por el concursante: "Me duele mucho porque llevo un mes y medio sin nada". No obstante, el premio se mantiene pero la oferta cambia: en este caso tendría que raparse la mitad de la barba para hacerse con la mitad del saco. Finalmente acaba aceptando pero porque si no lo hacía, tal y como le advertía María Lamela, "para avanzar hay que ir aceptando".

La tercera oferta es raparse la mitad de la cabeza a cambio de un platazo de espaguetis carbonara. Sin embargo, el concursante explica un motivo que puedes ver en el video por el que acaba denegándola. Ni si quiera cuando le duplican el plato acaba aceptando: "No puedo".

La última de ellas es vivir en taparrabos para reencontrarse en Honduras con su madre, razón por la que no duda ni un segundo en meterse tras el biombo, ponérselo e incluso hacer un pase de modelos frente a sus compañeros.

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El emotivo reencuentro con su madre

Gerard llega en barca hasta la zona en la que se encuentra su madre para poner fin a 76 días sin verse. El superviviente se lanza a los brazos de su madre sin dudarlo ni un segundo, un lugar en el que no puede contener las lágrimas.

"¿Qué te parece el conjunto que me han puesto?", le pregunta una vez consigue controlar la emoción de volver a verse. Aunque al volver a mirarla, el superviviente no se puede creer que esté junto a ella: "Es lo mejor que me podíais dar".