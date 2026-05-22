Lara Guerra 22 MAY 2026 - 03:49h.

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Después de que Claudia Chacón se enfrente a uno de su máximos desafíos en su experiencia en 'Supervivientes', ha podido disfrutar de lo que tanto ansiaba, poder hablar con su pareja.

La concursante vivía una tensa mesa de las tentaciones donde se le ofertaba poder tener una conversación con su pareja a cambio de un arriesgadísimo cambio de look. Lejos de negarse o arrepentirse, Chacón, que siempre ha demostrado ir a por todas, lo ha vuelto a hacer, la participante se ha sentado frente a María Lamela y ha culminado su extremo corte de pelo.

Sin embargo, tenía una sorpresa, su peluquero de confianza, Miguel, se encontraba en plató para darle todas las indicaciones a la presentadora para poder recuperar el corte en su vuelta a Madrid. Con tijera en mano, la concursante ha vivido unos momentos de infarto que le han dejado chillando.

Claudia Chacón, se emociona al escuchar la voz de Sergio tras la pantalla

Llegadas las nominaciones, Claudia votaba a Aratz como el próximo nominado y en este momento, Jorge Javier daba paso a la llamada con su Sergio. Su pareja no ha dejado de repetirle lo guapa que está con el nuevo look, lo mucho que la quiere y lo bien que está haciendo su concurso.

La concursante no podía evitar gritar ante la emoción de escuchar su voz, además, va a poder verle a través de una videollamada que realizará desde la playa: "Te quiero ver ya por videollamada, no voy a para de gritar. Te quiero, churri. Pórtate bien ¡Qué bonito!"