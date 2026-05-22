Antía Troncoso 22 MAY 2026 - 03:27h.

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'Supervivientes 2026' se está acercando a su fin. Por ello, el juego de líder y los privilegios que este trae consigo para el ganador del mismo (la inmunidad y la nominación directa a otro compañero) cobran ahora más importancia que nunca. En la gala de hoy, los concursantes se han disputado el ansiado collar en un primer reto prelíder clasificatorio antes de dar paso a una prueba final inédita en la historia del concurso. ¡No te lo pierdas!

Al comienzo de la noche, los supervivientes vivían un brutal juego de prelíder, 'La prisión del tártaro'. Un prueba de resistencia en la que los concursantes debían sostenerse apoyando su espalda y sus pies en dos paredes paralelas, manteniéndose de está forma sin tocar el suelo. Un reto que ha ido complicándose a medida que María Lamela les ha ido dando nuevas y estrictas indicaciones, que han ido dificultando su estabilidad.

Ha sido cuando Lamela ha pedido a los concursantes liberar un pie, después de haberles dicho que dejasen las manos en cruz sin tocar las paredes, cuando la mayoría de ellos han caído a la arena, hasta que finalmente, solo han quedado Maica y Alba, las dos clasificadas para el juego de líder.

Maica y Alba, cara a cara, luchan por el collar de líder de 'Playa Conquista'

Tras su victoria en el juego de prelíder, ha llegado el momento del juego decisivo, del que saldría el nombre de el líder de esta semana de 'Playa Conquista'. ¿Alba o Maica? ¿Cuál de ellas ha conseguido imponerse esta semana? Para decidir el liderazgo, las concursantes se han visto las caras en la 'Clave de Caelus', una prueba sin precedentes en el concurso.

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Dicho juego consistía en completar un complejo puzle colgante mientras las concursantes mantenían una pelota en constante movimiento por un tablero. Este reto inédito requería un gran desafío mental, ya que ha obligado a las supervivientes a estar en todo momento en alerta y a gestionar varias tareas de manera simultánea.

A medida que ha ido avanzando la prueba, Maica y Alba han demostrado una gran destreza, protagonizando un duelo de lo más igualado, tal y como ha señalado María Lamela: "Puedo ocurrir de todo. No hay nada decidió hasta el ultimo momento”. Al final, tras casi nueve minutos de intensa competición, Alba ha conseguido formar su puzle, proclamándose de manera automática en la líder de esta semana.

Terelu Campos y Jaime Astrain analizan el concurso tras la unificación

La unificación ha revolucionado el tablero de ‘Supervivientes 2026’. Jaime Astrain y Terelu Campos han analizado algunos de los temas más delicados del concurso, desde el reparto de recompensas hasta las futuras nominaciones, dejando claro que lo peor —o lo mejor para el espectador— todavía está por llegar.