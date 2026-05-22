Patricia Fernández 22 MAY 2026 - 03:19h.

Jorge Javier Vázquez explica el motivo por el que por primera vez, teniendo ya la lista de nominados, no se abre la votación

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Ya anunciaba Jorge Javier Vázquez que "un giro inesperado al final" iba a darse en las nominaciones de esta semana de 'Supervivientes 2026' en la que varios concursantes ya dejaban claro que estaban utilizando "estrategia" a la hora de dar su voto.

Antes de empezar, Maica y Alba se enfrentaban a un juego de líder nunca visto en 'Supervivientes' tras ser las clasificadas en el 'juego prelíder', en el que ambas lo daban todo para hacerse con el ansiado collar, pero era Alba la que terminaba antes el puzzle y se convertía en la nueva líder de 'Playa Conquista'. Lo que provocaba que no pudiera ser nominada y le otorgaba el poder de la nominación directa.

Pero esto no era todo, Gerard Arias, como expulsado, tenía la oportunidad de dar su último voto en las nominaciones, explicando a quién y el motivo: "Te podría decir Alvar, pero en verdad hemos hecho buenas migas y le quiero. Se la voy a devolver a Ivonne, ya que nominó ella a mí pues la nomino yo". Y así comenzaban los concursantes a dar sus votos:

Las nominaciones de esta semana de 'Playa Conquista'

Darío Linero: nomino a José Manuel Soto.

José Manuel Soto: nomino a Darío.

Ivonne Reyes: nomino a Alvar.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo: esto es muy duro, muy complicado, pero nomino a Darío.

Claudia Chacón: ya lo contaré, he vendido a alguien porque quería hacer estrategia conmigo, así que nomino a Aratz. Quería que no le nomináramos a cambio de que él no nos nominará como líder, pero Claudia no se casa con nadie.

Aratz Lakunza: voy a nominar a Darío.

Borja Silva: nomino a Soto por estrategia.

Maica Benedicto: nomino a Aratz.

Jorge Javier Vázquez anuncia al final de las nominaciones el giro inesperado

Los nominados del grupo son Darío, Aratz y José Manuel Soto y así lo comunicaba Jorge Javier Vázquez a todos en la palapa. Momento en el que Alba Paul, como líder decidía nominar a Borja y daba sus explicaciones: “Porque no me ha gustado lo del coco y por estrategia también, quiero se ponga en la palestra”.

Y aquí llegaba el giro inesperado que anunciaba Jorge Javier Vázquez durante la noche: “Por primera vez, tenemos ya la lista de nominados, pero no vamos a abrir votación porque va a ocurrir algo extraordinario, el domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda lucharán una batalla épica por conseguir el 'tridente dorado', un poder que permite modificar la lista de nominados".

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