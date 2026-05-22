Patricia Fernández 22 MAY 2026 - 01:11h.

Claudia Chacón se da cuenta de que le falta recompensa y esto provoca tensión en la playa

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En 'la mesa de las tentaciones' de 'Supervivientes 2026', Claudia Chacón conseguía comida como recompensa tras cortarse el pelo y hacerse un gran cambio de look, donde había parte de una suculenta tarta de chocolate que la concursante dividía para tener más días, pero descubría que le habían robado.

"Van dos noches que se me roba tarta, cada uno ha pagado su penitencia y me parece vergonzoso. Me gustaría que salieran todos porque no ha sido algo de uno", entonaba Claudia muy cabreada ante todos sus compañeros, momento en el que Ivonne Reyes y Alvar Seguí reconocía haberla probado.

Algo de lo que se pronunciaba en la palapa: "Poco me he enfadado, me parece vergonzoso que yo me enfrente a un dilema, esté perdiendo mi pelo y venga todo el mundo a robarme mi tarta". Y hacía una clara advertencia: "Esta semana este equipo va a pasar mucho hambre y no soy yo".

"Era un vaso a rebosar de tarta de chocolate y cuando lo destapó no había nada, nos quedamos petrificadas", explicaba Maica. Momento en el que Claudia aseguraba que tenía sospechas de quién más había sido, apuntando a Aratz, incluyendo también a Alba.

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Ya en la playa Claudia aseguraba haber visto a su compañero cerca de la tarta: "Considero que hay más culpables". Pero el vasco quería dejar claro que su compañera se estaba equivocando: "Tengo la conciencia muy tranquila, me puse firme porque ella de primeras sacó mi nombre, robar a un compañero en la vida se me ocurriría". Aunque esto seguía sin convencer a Claudia: "Estoy harta de tus discursos baratos".

Momento en el que Alvar quería decir algo por la parte que él había cogido de la tarta: "Quiero pedir perdón públicamente a Claudia porque es la verdad, yo vi el vaso aparte que estaba hasta arriba de migas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Me siento extremadamente mal por hacerlo. Pensaba que lo había dejado para que lo comiéramos todos". Pero Darío se enfadaba con esto: "No se trata de pedir perdón, se trata de no cogerlo".

El corte de pelo de Claudia, debatido en plató: ¿hubiesen hecho lo mismo?