Patricia Fernández 24 MAY 2026 - 23:58h.

Los supervivientes disputaban la primera prueba por el 'tridente dorado' en 'la caída del titán'

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban durante el 'Conexión Honduras' a una dura batalla por el 'tridente dorado', el que les iba a otorgar un importante poder de cara a las nominaciones.

Durante la primera prueba por este 'tridente dorado', los supervivientes se enfrentaban a uno de los juegos clásicos de 'Supervivientes', 'la caída del titán': donde tenían que sostenerse durante un grande poste el mayor tiempo posible, quedando solo cuatro concursantes clasificados para la siguiente prueba por este gran privilegio.

Maica Benedicto era una de los cuatro supervivientes que más aguantaban un épico juego que duraba más de 14 minutos, siguiendo en la lucha por el 'tridente dorado', pero vivía un momento de pánico al tener que bajarse de este poste, mientras María Lamela y Sandra Barneda le decían palabras de ánimo.

"Está muy alto, me está dando pánico", gritaba la concursante y se preguntaba cuánta profundidad había en el agua donde estaba esta estructura del juego, pero finalmente conseguía lanzarse al mar, ante lo que María Lamela apuntaba su valentía en este momento: "Después de tantos días demostrando lo guerrera que es".

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