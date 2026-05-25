Patricia Fernández 25 MAY 2026 - 01:02h.

Ivonne Reyes se emociona al ver a su hijo en Honduras: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida"

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Lo que Ivonne Reyes pensaba que iba a ser un reto en 'Supervivientes 2026' a cambio de una recompensa para el equipo que estaba dentro de un gran cofre del que la separaban cuatro preguntas de cultura general, iba a ser uno de sus momentos más bonitos en Honduras.

Aunque todas las preguntas apuntaban al nombre de Alejandro: desde el cantante de la mítica canción 'Corazón partió', pasando por el nombre del director español que dirigió películas como 'Los otros' o 'Mar adentro' o el nombre del famoso emperador macedonio conocido como Magno, no podía imaginarse que lo que iba a encontrarse en este gran cofre iba a ser a su hijo Alejandro, el que quería sorprenderle con su vita en Honduras.

La concursante se abraza a él muy emocionada: "Pero, ¿qué haces aquí? Qué bello estás, eres un hombre". Protagonizando un bonito momento entre madre e hijo.

Alejandro se quedaba completamente alucinado al ver la nueva imagen de su madre después de casi 80 días en esta experiencia extrema: "Te veo muy bien, estás aguantando como una campeona". El que también hacía alusión al nuevo corte de pelo que se ha hecho su madre a raíz de pasar por 'la mesa de las tentaciones'.

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"Estoy muy orgulloso de ti, lo estás haciendo muy bien. Estoy sorprendido, de verdad. Tienes esa fuerza interna, brutal", quería dejarle claro a su madre y ella le pedía "que se quedase" en Honduras.

Incluso ambos hacían alucinar a Sandra Barneda con uno de los momentos que protagonizaban: "¿Qué hacéis?". "Es una cosa que hace mi madre que no sé por qué no lo ha enseñado todavía en 'Supervivientes'", explicaba Alejandro, explicando que es una escena de una conocida película. Y la presentadora reaccionaba: "Felicidad pura es lo que tenéis".

"Tenemos muchas tonterías juntos, es lo mejor que me ha pasado en la vida", añadía Ivonne, mientras se veía reflejada la gran energía que hay entre ellos.

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