Patricia Fernández 24 MAY 2026 - 22:28h.

Visto en la parte de Mediaset Infinity de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

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Durante la parte de Mediaset Infinity de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda saludaba a los colaboradores y defensores de los concursantes, entre los que se encontraba Julia, madre de Claudia Chacón, que se pronunciaba del momento en el que se marchó del plató el martes durante el 'Tierra de nadie' con Ion Aramendi.

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La madre de Claudia se marchaba enfadada del plató cuando su hija decidía que quería "cortarse el pelo al máximo" por hablar con su novio, algo por lo que le preguntaba Sandra Barneda, de lo que Julia aseguraba "haberse recuperado del enfado" y contaba el motivo: "Me salió esporádico, me subió fuego por el cuerpo".

Claudia se enfrenta a un arriesgado corte de pelo con la supervisión de su peluquero desde plató

Finalmente, Claudia decidía enfrentarse a un corte de pelo, pero con la supervisión de su peluquero de confianza desde el plató lo que terminaba con la superviviente teniendo una conversación con su novio en directo, pero iba a poder hacer una videollamada de más de diez minutos en la intimidad de la playa.

El corte de pelo de Claudia en 'Supervivientes 2026', debatido en plató: ¿hubiesen hecho lo mismo?

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