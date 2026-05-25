Los colaboradores del debate creen que el haber participado anteriormente en 'La isla de las tentaciones' no va a hacer que la nueva pareja juegue con ventaja

Arantxa Coca analiza lo que ocurre entre Leila y Atamán: “Desplaza la responsabilidad de ese impedimento”

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Tras el frío y duro reencuentro de Luis y Julia en su hoguera final en la que Nieves, la soltera favorita del modelo estuvo como invitada, y después de decidir abandonar la experiencia juntos. Una nueva pareja entró para tomar el relevo, la séptima de la edición, dos viejas caras conocidas que han decidido experimentar este reality de alto voltaje tras un año de relación. Hablamos de Bayan, participante y expareja de Eros en 'La isla de las tentaciones 8', y Miguel que estuvo como soltero en 'La isla de las tentaciones 7'.

¿Qué vivirá la nueva pareja dentro de la isla?

Ambos vuelven a República Dominicana por segunda vez, sin embargo, para el de Córdoba es la primera vez que vivirá la experiencia en pareja, y aunque Bayan ya sepa a lo que se enfrenta. Hemos querido preguntar a los colabores del debate - tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - qué creen que vivirán o van a aportar a la décima edición que ya están tan avanzada. Arantxa Coca, psicóloga experta en parejas, advierte: "Si las heridas del pasado no están bien curadas, se activan. Los dos confían mucho en la relación que tienen y quieren ver si son capaces de distanciarse el uno del otro". Además, la experta vaticina no que va a pasar entre ellos: "Traen sus traumas y vamos a ver más que malos pasos por cada uno de ellos, vamos a ver cómo sus traumas se activan".

Por otro lado, tanto la terapeuta como Andrea Sabatini y Juanpi creen que Bayan intentó disimular y "hacer como que no se acordaba" del motivo que rompió su amistad con Mar para evitar que hubiese mal rollo con su entrada a Villa Deseo.

La entrada de Bayan ha generado mal royo

Pese a que Bayan dijo no acordarse de haber escrito al exnovio de Mar para "meterle ficha" su entrada ha hecho revivir a algunos participantes viejos fantasmas del pasado. Álex Girona expresó que "le caía fatal", mientras que David Vaquero la calificaba de "no ser buena persona". Los colaboradores confían en que Mar y Bayan puedan limar asperezas y que van a llevar la experiencia lo mejor posible.

¡Dale play al vídeo para ver las entrevistas al completo!