Gerard Arias sorprende al revelar que hizo dos maletas para 'Supervivientes': ''Soy un poquito previsor''

Supervivientes 26 MAY 2026 - 13:03h.

Gerard se reencuentra con sus maletas tras 78 días en Honduras

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Gerard Arias se convirtió el pasado jueves en el último expulsado de 'Supervivientes 2026' tras 78 días en la aventura más extrema de toda la televisión.

El exconcursante se lleva de la gran experiencia momentos muy bonitos y otros muy duros, como la falta de sus bienes más preciados, pero ahora ha llegado el momento en el que Gerard se reencuentra con su maleta y podemos verlo en este vídeo inédito.

El exconcursante, nada más reencontrarse con sus cosas revela algo: ''Por fin veo mi maleta, madre mía. Bueno, tengo dos porque soy un poquito previsor y por si me perdían una de las dos metí un poco de cada en cada una''.

Justo después empieza a deshacer las maletas y comienza a sacar ropa y desvela que ''uno de sus imprescindibles'' es la laca para el pelo. Entre camisetas y camisas, Gerard enseña sus mejores galas a cámara y se muestra muy ilusionado por poder recuperar su ropa.

Después, abre la otra maleta y saca algo muy especial para él: ''El cojín donde está mi familia'', y sigue enseñando sus objetos personales hasta que encuentra la maquinilla de afeitar: ''Debería afeitarme ya, pero no me dejan, creo que me van a obligar a ir a plató con estas pintas''.