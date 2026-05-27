Supervivientes 27 MAY 2026 - 00:12h.

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Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo hicieron historia en 'Supervivientes' al resistir 22 minutos sin caerse de la noria infernal. Gracias a ello, se hicieron con el 'tridente dorado', que les otorgaba la posibilidad de modificar la lista de nominados o disfrutar de una barbacoa junto a sus compañeros.

Alvar tenía claro desde el principio que quería utilizar este privilegio para sacar de la lista a su compañero Aratz. A este le pareció bien abandonar la nominación y cedió a Alvar la decisión de elegir a qué concursante incluir en su lugar. Tras muchas dudas, finalmente decidió nominar a Claudia.

Durante estos días, los concursantes han debatido sobre la decisión tomada por Alvar y Aratz. La mayoría asegura que, en su lugar, habría optado por la barbacoa antes que por alterar las nominaciones.

En 'Tierra de Nadie', todos pudieron conocer la decisión definitiva. Al saber que habían optado por modificar la lista de nominados, Alba opina: “Creo que usar el mismo poder para que solo pueda salvarse uno y luego tener que decidir entre los dos a quién meter en nominación, cuando normalmente no tienen la misma sintonía con el grupo, es un poco absurdo”.

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Llega entonces el momento de desvelar el nombre de la persona elegida: Claudia. Al enterarse, estalla contra Alvar: “Eres un falso y ahora voy a contar todo lo que me has dicho, porque has puesto verde a todos. Eres muy estratega y has querido montar una jugada conmigo. Eres un traicionero y menos mal que se está viendo tu verdadera cara”.

Claudia: "Te querías beneficiar de mí, te querías aprovechar de mí"

Claudia también explica la estrategia de su compañero: “Le pasa lo que dijo Nagore: cuando vio que tenía apoyo y que yo me iba salvando, vino conmigo. Me lo dijo mucha gente y no me lo quise creer, confié en su palabra”.

Además, Claudia afirma que cree que Alvar habría intentado beneficiarse de ella: “A mí se me irá de las manos porque doy todo y porque se me va la olla y doy todo, pero jamás traiciono a una persona. Te querías beneficiar de mí, te querías aprovechar de mí, tú en la zona parásito hablaste mal de todo el mundo”.