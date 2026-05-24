Pedro Jiménez 24 MAY 2026 - 23:25h.

El andaluz se ha mostrado muy molesto tras la nominación de Alvar el pasado jueves y así se lo ha hecho ver: "Estoy decepcionado"

Los familiares de los concursantes de 'Supervivientes' desvelan quiénes son los rivales más temidos de la final

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Darío Linero se ha mostrado muy molesto en las últimas horas en Honduras con Alvar Seguí de la Quadra Salcedo tras su nominación el pasado jueves, algo que el concursante no ha dudado en decírselo de manera clara y concisa. Un tema que ha llegado hasta el Consejo de los Dioses, tratándose durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' este domingo y saltando como nunca la tensión entre ellos.

Según Darío, Alvar le nominó porque "quiere ganar": "Por una vez en la vida ha sido sincero. Pero me siento decepcionado", ha contado un Darío que, como ha desvelado, Alvar le dijo hace tiempo que "jamás le nominaría". Además, en un momento dado, Darío le salvó cuando tenía el privilegio de salvar a una sola persona de su equipo. "Me ha clavado un puñal por la espalda", ha indicado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Alvar, por su parte, le ha agradecido lo buen compañero que ha sido con él, 'barriendo un poco para fuera' y con unas palabras que no han parecido valerle mucho a Darío Linero: "Me duele que la única persona con la que he usado el poder de salvarle me lo haya hecho. Si lo llego a saber no le salvo". "Aquella era una situación distinta", ha asegurado Alvar.

Más adelante, este último le ha pedido perdón a Darío: "Debería habértelo dicho. Sigues siendo una persona a la que admiro. Eres un gran amigo mío". Darío ha revelado que para él la palabra es algo muy importante: "Te ha pasado con todo el mundo... a todos les ha hecho lo mismo", ha dicho de nuevo Darío.