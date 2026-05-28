Pedro Jiménez 28 MAY 2026 - 23:36h.

La exsuegra de Almudena confiesa si se lleva bien o no con ella y revela si esta ha ido a verla alguna vez: esto ha dicho

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Almudena Porras, una de las últimas en salir expulsada de Honduras, se encuentra actualmente en una encrucijada. Y es que la joven tiene a su actual novio Borja y a su ex, Darío Linero, nominados en estos momentos, algo por lo que le ha preguntado Jorge Javier Vázquez: "Quién lo diría", ha dicho Almudena, algo que el presentador de 'Supervivientes' ha querido tildar como de "papelón, moderno y civilizado", en tono de broma.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que a pesar de haber estado un total de once años con Darío, prefiere que se vaya este a su actual novio Borja: "Hace casi un año que lo conozco... quiero que se traiga el premio para casa".

En ese momento, Jorge Javier se ha dirigido a Loli, madre de Darío, para lanzarla una pregunta: "¿Entiendes a tu exnuera?". "Bueno... yo quiero que se vayan todos y que se quede él (Darío)", ha apuntado la defensora y madre de Darío.

Loli confiesa si se lleva bien o no con Almudena

Por otro lado, Jorge Javier le ha preguntado si se lleva bien o no con Almudena: "Sí... la quiero mucho", ha dicho una Loli que ha desvelado que la joven ha ido a verla alguna vez, confirmando así que se ven de vez en cuando. "Son muchos años y el cariño se tiene", ha apuntado Almudena.

Por último, Loli ha dicho qué le parece Borja para Almudena: "Si ella es feliz, estupendo". "Eres maravillosa hija", le ha señalado Almudena a la que era su exsuegra, con una sonrisa de oreja a oreja. Lo que está claro es que tras este intercambio de palabras hemos visto que la relación entre ambas no puede ser mejor.