Ivonne Reyes tiene que abandonar 'Supervivientes 2026' por decisión del equipo médico

Patricia Fernández 28 MAY 2026 - 23:59h.

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Ivonne Reyes tenía que ser evacuada durante una prueba de recompensa que realizaba en el 'Supervivientes: Tierra de Nadie', como confirmó María Lamela con el parte médico la concursante se había hecho daño en una pierna y se le "iban a hacer todas las pruebas pertinentes para saber si podía continuar en la aventura o tendría que abandonar esta experiencia. Lo que se resolvía durante la gala con Jorge Javier Vázquez, el que comunicaba la decisión del equipo médico: tiene que abandonar 'Supervivientes 2026'.

La especial conversación de Jorge Javier Vázquez con Ivonne Reyes

Antes de comunicarle esta decisión, Jorge Javier conectaba con ella durante la gala, a la que quería dedicar unas bonitas palabras: "Es una gran alegría volver a verte en televisión, sabes que el público te tiene muchísimo cariño desde hace muchos años, a veces la televisión olvida a gente que ha trabajado en ella demasiado pronto". Lo que ella agradecía a "la casa" y a él por decirle esto: "Estar aquí ha sido volver a sentir, está siendo todo precioso".

Lo que acababa en una conversación entre ambos sobre cómo puede ser una carrera profesional en la televisión. "Me aparté yo, me apartaron y escuchar que le sigo gustando a la gente o que me tengan en cuenta no me lo termino de creer, te preguntas: ¿Interesaré todavía? Estoy eternamente agradecida", entonaba ella y el presentador apuntaba algo: "Con esta profesión vives cosas maravillosas y acabas de hacer un resumen muy grande lo que es trabajar en este medio, es enfrentarte a una realidad terrible muchas veces y hacerte esa pregunta que es muy dura".

La decisión del equipo médico sobre Ivonne Reyes

"En el transcurso de la prueba del martes, Ivonne sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la pierna derecha. Tras ser atendida, se procedió a su traslado en helicóptero hasta el hospital, después de la realización de las pruebas pertinentes se ha determinado que el grado de la lesión que presenta obliga a su traslado a España para su completa recuperación", entonaba Jorge Javier Vázquez.

Decisión con la que Ivonne Reyes se mostraba tocada y emocionada al conocer que tiene que marcharse de Honduras: "Hasta aquí llegó mi gran experiencia espectacular, tengo una contradicción de emociones: rabia, impotencia, tristeza y me da mucha pena porque no sé si iba a llegar a la final o no, pero quería demostrar a mi familia, a mí misma y a las mujeres y hombres de mi edad que podemos seguir adelante pasé lo que pasé".

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