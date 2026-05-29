Antía Troncoso 29 MAY 2026 - 03:29h.

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Ha vuelto a 'Supervivientes' uno de los juegos más clásicos del reality, 'El abismo de Tarsia'. Un juego de líder que llega en un momento absolutamente decisivo de la aventura, ya que, tras 85 días de convivencia extrema, esta noche, Jorge Javier Vázquez ha anunciado la recta final del concurso.

En un momento tan importante como este, conseguir el collar de líder es de prioritaria relevancia para los concursantes, puesto que, quien se haga con este codiciado objeto obtendrá el poder de la inmunidad y de la nominación directa. Dispuestos a darlo todo, los siete supervivientes se han colocado en la plataforma antes de comenzar la prueba.

Una juego que, tal y como ha explicado María Lamela, consistía en que los concursantes se mantuviesen el mayor tiempo posible sobre una estructura basculante que se iba inclinando cada vez más hacia delante hasta el punto de dejarlos completamente colgados. Un juego en el que solo podía quedar uno, el que aguantase sin caerse al agua.

Aratz, imparable, consigue su sexto collar de líder: "Para la colección"

En sus puestos, los concursantes se han concentrado al máximo, intentando aguantar con los pies en la plataforma. Sin embargo, a medida que ha ido aumentando la inclinación, la cosa se ha complicando. Soto ha sido el primero en quitar los pies, quedándose completamente colgado. Le han seguido Alba, Borja y Claudia.

En un momento dado y debido a la gran inclinación, todos los concursantes se han quedado colgados de la estructura y han empezado a caer al mar. Las primera, Alba y Claudia, que caían a la vez. Finalmente, solo han quedado dos Alvar y Aratz, aunque ha sido este segundo el que se ha impuesto al resto de sus compañeros.

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Muy feliz por su victoria, con la que añade un nuevo collar de líder a su colección, el concursante ha celebrado: "No tenía este de 'Playa Conquista', para la colección. Es mi sexto collar". Asimismo, el concursante le ha dedicado esta victoria a sus seres queridos, en especial, a su novia, June.

Los defensores de los concursantes confiesan sus miedos

Los familiares y amigos de varios concursantes han hablado en exclusiva para esta web sobre quiénes creen que son los rivales más incómodos de cara a la final, qué creen que harán los supervivientes nada más volver de Honduras y hasta dónde habrían llegado por conseguir comida o una llamada en plena aventura.