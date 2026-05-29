Antía Troncoso 29 MAY 2026 - 00:21h.

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Una exquisita recompensa ha hecho que los supervivientes sacasen todas sus fuerzas para hacerse con ella durante el juego de recompensa de la decimotercera gala de ‘Supervivientes 2026’: ‘El cónclave del Tótem’. Uno de los juegos clásicos del programa. Un dificilísimo reto al que los concursantes se han enfrentado divididos en dos grupos al azar, verde y rojo

Antes de comenzar el juego, María Lamela ha destapado la caja que contenía la recompensa: “Vais a luchar por algo que os va a volver completamente locos, desquiciados”. Y es que se trataba nada más y nada menos que de ¡una bandeja llena de tortitas con sirope de chocolate!

Para degustar este preciado postre, los supervivientes de cada equipo debían desenterrar seis cuerdas de la playa, con las que tenían que atravesar un circuito lleno de obstáculos hasta llegar a un tótem, colgado en lo alto de una plataforma. Tras esto, debían continuar el circuito hasta llegar a otra plataforma en la que debían colgar el tótem en una anilla.

El equipo verde, compuesto por Maica, Soto, Aratz y Alvar, ha sido el primero en jugar. Pese a algunas complicaciones a la hora de atravesar los obstáculos con las cuerdas, el grupo ha demostrado una extraordinaria coordinación y rapidez, consiguiendo completar el recorrido antes de que se terminase el tiempo permitido.

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Algo parecido les ha pasado al equipo rojo, formado por Darío, Borja, Claudia y Alba, quienes jugaban a la prueba en la segunda ronda. Tras esto, María Lamela ha reunido a todos los concursantes en la playa para comunicarles la resolución. Un momento de máxima tensión, ya que todos ellos ansiaban la recompensa más que nunca.

La angustia del equipo perdedor al quedarse sin tortitas

Ante la expectación de los concursantes, María Lamela ha anunciado: "Escucharme con atención porque la diferencia entre un equipo y otro ha sido de cuatro segundos". Una información que ha dejado a los concursantes completamente en 'shock'. Instantes después, Lamela comunicaba los tiempos, desvelando que el equipo rojo había sido el vencedor.

Los ganadores han explotado de felicidad y se han lanzado a devorar las tortitas, mientras que los perdedores los observaban sufriendo como nunca. Maica, una de las más afectada, se ha lamentado con Jorge Javier: "Ahora mismo estoy fatal, desearía ser chocolate para estar con esas tortitas”.