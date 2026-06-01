Patricia Fernández 01 JUN 2026 - 00:42h.

La decisión de Claudia en un dilema deja a sus compañeros sin parte de la dotación y esto provoca mucha tensión entre ellos

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No ha faltado la tensión en la palapa de 'Supervivientes 2026' en la gala especial de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda: la decisión de Claudia en el dilema que planteaba a todos Poseidón ha provocado un gran enfado de los concursantes que así se lo hacían saber en la playa y que han recalcado durante el directo.

Los concursantes se enteraban de que Claudia había ganado un desayuno durante tres días con Maica a cambio de que todos se quedasen sin lentejas de la dotación de la semana, mientras otros de ellos habían renunciado a poder comer por no perjudicar al grupo, lo que provocaba el enfado de todos y un tenso cara a cara entre ella y Alba Paul: "Me quiero pirar de aquí, no quiero convivir con una tía así, egoísta". Como también le recriminaba su actitud Aratz: "No entiendo la poca empatía".

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Claudia explicaba en la palapa que tomó la decisión que quiso tomar: "¿Aún sorprende que tome esa decisión? Todo el mundo quiere que me vaya y yo prefiero un desayuno con mi amiga, después de que me han nominado todo el programa y no me han tenido para comer nunca, ¿por qué tengo yo que ser buena compañera?".

Pero sus palabras no solo no eran entendidas por sus compañeros si no que provocaban más enfado en ellos. "Es mala compañera, la considero mala persona, nos deja sin comer la mitad de la comida que tenemos durante toda la semana, se ríe de nosotros mientras nos está diciendo que nos quedamos sin lentejas", entonaba Alba Paul y esto provocaba un cruce de reproches entre las dos, al que se unía Aratz: "Parece que viene a demostrar el 'no compañerismo'.

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Y ante los nervios que se generaban en este momento, en el que Claudia intervenía y se quejaban de que no les dejaba hablar, Sandra Barneda les decía algo: "Tenéis que tener cierta contención, a veces escucháis cosas que no os gustan, pero se reparten los turnos".

Sandra Barneda habla con Claudia en medio de su estallido

El resto de supervivientes también quería mostrar que esta decisión no les había gustado nada y, durante la publicidad, Claudia no podía más y cuando Sandra Barneda conectaba la superviviente se había marchado de la palapa, con la que hablaba mientras no podía evitar las lágrimas.

“No puedo más, no lo entiendo. Estoy muy agobiada, he tomado una decisión, todos teníamos las mismas posibilidades de decidir ante este dilema, ¿cómo voy a mirar por ellos? Llevo 90 días en los que la única persona que ha estado conmigo ha sido Maica. Me afecta porque es todo el rato: 'Claudia hace'. Pero si hago también es porque me han hecho", explicaba Claudia a nuestra presentadora.

Y mientras esta volvía a la palapa, Alba Paul expresaba cómo se sentía en este momento: "No compro nada ya, es constante, 90 días de la misma historia. No puedo convivir más con ella, lo que hace es a propósito para fastidiarnos, esto es un concurso de superación y con ella no lo vivo bien". Con la que se mostraba de acuerdo José Manuel Soto: "He tenido que sufrir sus jugarretas que al final tienen consecuencias, si la hemos nominado es porque se lo ha merecido, entiendo este como un concurso de compañerismo, de valores y admiro mucho a la gente que me enseña cosas, no a la gente que me miente y me roba".

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