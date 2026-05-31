Pedro Jiménez 31 MAY 2026 - 22:58h.

Los concursantes ya han cumplido un total de 88 días en Honduras y Sandra Barneda ha pronunciado un épico discurso en plena recta final

Marta Peñate revela la sorprendente reacción que tuvo Almudena Porras al ver la nominación de Claudia sobre Borja

Compartir







Los concursantes ya van hacer un total de 88 días en Honduras y la emoción en ellos durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' de este domingo ha sido total en pleno directo. Una emoción que ha desatado en un épico discurso de Sandra Barneda a los supervivientes, con unas palabras de agradecimiento y resaltando lo "difícil" que es lo que están haciendo, a pesar de todas las adversidades que están teniendo por el camino.

El origen de todo ha estado en las lágrimas de Claudia, confesando que se "ha emocionado" por estar todavía a estas alturas del concurso. Además, la joven está nominada y eso hace que los nervios los tenga a flor de piel: "Quiero estar hasta el final y me impacta...".

Alvar también ha reconocido que él también quiere quedarse: "Hemos hecho todos un concursazo. Ha sido una edición en la que hemos batido bastantes récords. Por mi parte estoy encantado", ha dicho otro de los nominados este domingo, junto con el tercero en discordia, Borja.

El épico discurso de Sandra Barneda

Ha sido en ese momento cuando Sandra Barneda, tras arremangarse y comentar un sincero "ay María", ha señalado que escucharles pone a uno "la piel de gallina" y ha pronunciado un épico discurso a la altura de lo que es Sandra Barneda, una enorme presentadora.

En primer lugar ha recordado a todos que nos encontramos en plena recta final y, tras ello, se ha "salido del guion" para decirle a los siete concursantes que quedan que lo han pasado "tan mal y se ven tanto en la recta final que les está pasando todo el concurso por encima".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Os doy las gracias. Gracias por aguantar, por tener noches jodidas y por acompañaros. Por enseñarme vuestra sombra y vuestra luz. Esto hace grande 'Supervivientes'. Quedáis siete, estáis en la recta final y de verdad, gracias, gracias y gracias. Os lo digo de verdad. Para mí, los siete sois ganadores, ocurra lo que ocurra. Os lo tengo que decir", ha comentado una Sandra Barneda, no sin antes recalcar lo difícil que es y "aguantar" en Honduras todo lo que ocurre, agradeciendo también a María Lamela y todo el equipo que hace posible este programa día adía.