Marta Peñate revela la sorprendente reacción que tuvo Almudena Porras al ver la nominación de Claudia sobre Borja
La colaboradora destapa lo que dijo la exconcursante ante el último gesto de Claudia en Honduras: no te lo pierdas
Las nominaciones del pasado jueves nos dejaron la nominación de una concursante un tanto inesperada para todos y que ha generado reacciones de todo tipo no solo en Honduras, sino también en el plató de 'Supervivientes'. Se trata de la de Claudia sobre Borja, a lo que Almudena Porras (novia del concursante y amiga -aunque tuvo más de un choque en 'SV' con ella- de la concursante) no ha dudado en reaccionar al respecto.
"En un concurso con un premio de 50.000 euros la amistad hay que dejarla a un lado. Se tiene que saber lo que hay fuera y fin. A la vista está", ha confesado Almudena, muy segura de sus palabras. No obstante, la joven ha reconocido que "le sorprendió" de primeras.
La reacción de Almudena al ver que Claudia nominó a Borja
No obstante, instantes antes, Marta Peñate ha desvelado cómo reaccionó Almudena el pasado jueves al ver que Claudia nominaba a Borja, algo que posteriormente ha sido desmentido por esta.
"¿Lo puedo decir? El otro día, cuando te pillaron, que nominó Claudia a Borja, yo entendí que dijiste: 'Qué falsa'", ha señalado Marta Peñate, algo que ha negado Almudena.
Almudena ha vuelto de nuevo a decir que sí que le "sorprendió": "Justamente antes dijo que no quería que se fuera (Borja) porque era su amigo y el día de antes se la lio a Alvar por lo mismo. Hizo lo que acababa de decir, pero esto es un juego"