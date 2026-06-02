Pedro Jiménez 02 JUN 2026 - 01:48h.

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En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10', las hogueras mixtas llegaran a su fin con momentos de máxima tensión y con fuertes reacciones ante imágenes que dejarán atónitos a los participantes del reality de Telecinco.

Además, Leila descubrirá el casi trío que Atamán protagonizó en 'Villa Montaña'... y que dejará sin palabras, además de a ella y a Alba, al propio Miguel y Lucas, este último siendo uno de los principales protagonistas en el final de las hogueras mixtas.

Las parejas se enfrentan a los tentadores

Además, viviremos en 'La isla de las tentaciones 10' el cara a cara más acalorado entre los tentadores y parejas con, sobre todo, Claudia y Álex Girona llevando al límite tanto a las chicas como a los chicos, respectivamente.

Todo esto y mucho más, este miércoles, a partir de las 23:00 horas, en Telecinco.