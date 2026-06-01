Los colaboradores de 'Vamos a ver' reflexionan sobre algunos de los grandes debates del amor en un momento en el que 'La isla de las tentaciones' vuelve a poner a prueba la confianza y los límites en pareja

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Mentiras, secretos, admiración, deseo o confianza. Hay cuestiones sobre las relaciones de pareja que no tienen una respuesta universal, pero sí consiguen abrir debates interminables. Y más aún en un momento en el que 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a poner el foco en los límites, las tentaciones y las reglas no escritas del amor.

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Con la décima edición del reality acercándose a su desenlace y varias parejas atravesando crisis marcadas por la falta de confianza, hemos querido poner sobre la mesa algunas de las preguntas que más controversia generan dentro y fuera de la televisión.

¿Es peor una mentira o una verdad a medias? ¿Qué suele romper antes una relación? ¿Es más importante admirar a tu pareja o seguir deseándola con el paso del tiempo? Son cuestiones que, tarde o temprano, terminan apareciendo en cualquier historia sentimental.

Para responderlas, Pepe del Real y Giovanna González se han sometido a nuestras preguntas, y en exclusiva para esta web. Sus respuestas demuestran que no siempre existe una única forma de entender el amor y que incluso las parejas más consolidadas pueden tener perspectivas muy diferentes sobre asuntos que parecen fundamentales. Y no es casualidad que estas preguntas lleguen precisamente ahora. 'La isla de las tentaciones 10' están demostrando que muchas rupturas no nacen únicamente de una traición concreta, sino también de problemas acumulados durante meses o incluso años: falta de comunicación, expectativas incumplidas, pérdida de confianza o diferencias en la forma de vivir el amor.

De hecho, varios de los conflictos que están protagonizando los concursantes esta temporada tienen mucho que ver con cuestiones como estas. Más allá de los besos, las tentaciones o las conexiones con los solteros y solteras, el programa ha vuelto a poner sobre la mesa debates universales que afectan a cualquier pareja, independientemente de su edad o del tiempo que lleve junta. En este contexto, Pepe del Real y Giovanna González han compartido su visión sobre algunos de esos grandes dilemas sentimentales. Un intercambio de opiniones que invita a la reflexión y que demuestra que no siempre es fácil encontrar una respuesta única cuando se habla de amor.

¿Coincidirás con ellos? Dale play y descubre sus respuestas completas.

"Para mí eso ya es infidelidad": las colaboradoras abren el debate sobre los límites en las relaciones

Cada semana en 'La isla de las tentaciones', los espectadores asisten al doloroso proceso de ver cómo se desmoronan los cimientos de la confianza. Una simple mirada, una conversación subida de tono o una caricia en el jacuzzi pueden ser el detonante de una hoguera de confrontación. Sin embargo, hay una línea roja universal que genera un debate tanto dentro como fuera de las villas: ¿puede alguien estar profundamente enamorado de su pareja y, al mismo tiempo, besar a otra persona? ¿Es un beso el fin definitivo o un error perdonable? Hemos hablado con las colaboradoras y sus reflexiones abren un melón muy necesario sobre los límites en las relaciones.

¿Quieres descubrir todos los consejos que les darían a los concursantes y cómo aplican ellas mismas estas reglas? ¡Dale play al vídeo para no perderte nada!