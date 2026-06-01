Claudia es comparada con otra concursante y desata la risa floja en Maica y la posterior reacción de Sandra Barneda: "Me has pillado"
Momentazo en 'Supervivientes': una comparación de Alvar provoca una reacción de Maica que no ha pasado para nada desapercibida
Un ajustadísimo juego de líder se resuelve por milésimas tras el movimiento clave de un concursante: las imágenes
Durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' hemos vivido un momentazo provocado tras las palabras de Alvar opinando sobre Claudia y sincerándose como nunca: "Es una chica valiente y que no tiene ningún pelo en la lengua", ha dicho. Ha sido en ese preciso momento cuando Alvar ha indicado que se parece a Alba "en algunos aspectos de cómo se dicen las cosas".
"Alvar, acabas de encontrar similitudes entre Alba y Claudia", ha confirmado Sandra Barneda. Precisamente Alba Paul, que se encontraba al lado de Maica, le ha dicho esta en pleno directo que de qué se reía, desatando la curiosidad en Sandra Barneda. "Alba y Maica, ¿qué os pasa?", ha dicho la presentadora. "A Maica le hace mucha gracia", ha dicho, por su parte, Alba Paul.
Maica, "pillada" por Sandra Barneda
"Me ha dado risa", ha apuntado Maica, tapándose la cara con la mano y bajando la vista abajo. "Me ha hecho gracia lo de que se parecen. Me he querido aguantar la risa y me has pillado", ha dicho Maica, muerta de vergüenza