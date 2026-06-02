Borja rompe a llorar al leer su carta a su 'yo futuro': ''Me habéis visto desde arriba y sé que estaréis orgullosos''
Borja revela cómo se ha sentido en 'Supervivientes' y se emociona al leer su carta
El pasado domingo Borja se convirtió en el último expulsado de 'Supervivientes 2026' en una noche frenética en la que los nominados no sabían que uno de ellos iba a ser expulsado. Después de perder contra Claudia, Borja tuvo que abandonar la isla tras de más de dos meses viviendo la aventura más extrema de la televisión.
Pero, antes de abandonar Honduras, el exconcursante tuvo la oportunidad de leer la carta que le escribió a su 'yo futuro' antes de embarcarse en el reality y en este vídeo inédito Borja cuenta qué esperaba y que ha logrado del concurso.
Borja recibe la carta y comienza: ''Esta cartita me la escribí el día que me tiré en helicóptero, así que vamos a ver'', y empieza a leer: ''Hola, qué tal Borjita, no sé cuánto hemos durado aquí dentro, solo quiero que pienses en los que están ahí fuera, están orgullosos de ti, tú sabes bien todo lo que hemos sufrido para llegar aquí y no te hablo de la isla del superviviente, te hablo de la vida. Has sido siempre un luchador, una experiencia no determina la persona que eres, una experiencia te enseña, te hacer reír, enojar, descubrir, disfrutar. Pase lo que pase, salga como salga, lo has logrado, cumpliste el sueño de la abuela''.
''El resto de cosas no importa, nunca lo han hecho, da igual. Da igual la final, el dinero, da igual lo que tengas. Lo importante es que hayas sido tú mismo, sabes que casi nunca has confiado en ti, pero yo escribiendo hoy esto sí confío. Confío en que has dado lo mejor de ti. Has dado lo mejor de ti a los demás, a tu familia porque siempre lo has hecho. Enhorabuena por llegar hasta donde has llegado. Salgas con el alma o sin ella entera o a pedacitos, enhorabuena. La vida es esto, aprender de todo lo que se vive, aprender de ti, de tus errores. Para mí, tú eres el ganador'', sigue leyendo el concursante.
Pero llega un momento en el que Borja rompe a llorar: ''Papá, abuela, tito, abuelo, ustedes que ya no están, me vieron desde allá arriba y sé que estaréis orgullosos de mí pase lo que pase''.
''Uy chiquillo, fíjate tú que emocionarse por lo que uno escribe, yo creo que uno no es consciente, ver el valor de escribir, de hablarse bien, de hablarse bonito, de darte tiempo para entenderte y, sobre todo, de darte tiempo porque muchas veces uno dice cosas, escribe cosas y piensa cosas que no entiende hasta que vive algo como lo que he vivido en 'Supervivientes' porque cada palabra que he escrito aquí está en mi corazón'', y explica el por qué de su emoción.
Y se da las gracias a él mismo por todo lo que ha pasado: ''Gracias Borja del pasado por escribirle esto tan bonito a este Borja del presente. Muchas gracias al Borja del presente, porque gracias a ti salgo de aquí renovado, salgo de aquí siendo otra persona con muchas ganas de empezar nuevos proyectos, de encaminar mi vida de otra forma y, sobre todo, Borja, has disfrutado, has hecho, has deshecho, has comido cangrejo, coquito, te has llevado bien con los chavales, has visto el atardecer, te has bañado en mitad de Honduras''.
''Esto ha sido un sueño cumplido porque era el sueño de mi abuelita y de verdad que sin saberlo también ha sido mi sueño. Así que muchas gracias. Me voy muy feliz y familia, en nada nos vemos en España, os quiero con locura en el corazón, os llevo conmigo, de esto también habéis formado parte ustedes, sin ustedes no hubiera sido posible. Nos vemos, me llevo la cartita'', se despide el concursante.