telecinco.es 02 JUN 2026 - 20:00h.

Los colaboradores señalan a los concursantes que llegan ocultos a la final y debaten si en esta edición ha pesado más la mente o el sentimiento

Los seres queridos de Claudia Chacón y José Manuel Soto se mojan sobre sus opciones de ganar 'Supervivientes 2026'

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La recta final de 'Supervivientes' está elevando la tensión a todos, y en especial a los colaboradores. Los concursantes llevan tres meses desgastándose físicamente, pero la verdadera batalla ahora mismo es mental. Las alianzas, los votos en las nominaciones y la convivencia están siendo analizadas con lupa por los expertos del formato y por todo el público, así que rostros como Alexia Rivas, Pepe del Real, Giovanna González o Álex Álvarez se han mojado para analizar quiénes están jugando bien sus cartas, quiénes se están escondiendo detrás de otros compañeros y qué posibilidades reales tienen las chicas de ganar.

El año de las mujeres frente al perfil de "superviviente completo"

"Este año hace falta que gane una chica...A mi me apetece que gane ya una Maica o una Claudia", expresa Pepe del Real sobre el debate de quién merece alzarse con el cheque. Esta última se ha convertido en el centro de todas las miradas, incluso quienes la cuestionaban al principio, como Giovanna González, que se rinden ante su concurso: "Es una gran concursante que lo ha dado todo y le ha importado todo un pimiento". Para Alexia Rivas, tanto ella como Maica representan puramente "la esencia de 'Supervivientes'".

Sin embargo, el perfil clásico fuerte sigue teniendo sus defensores como por ejemplo Álex Álvarez que lo apuesta todo por Aratz al ser un competidor muy fuerte y el mejor supervivientes en las pruebas.

De la sorpresa de Soto al mueble de la edición

Uno de lo puntos más jugosos es siempre analizar la clásica estrategia de ir "de tapadillo", y en este sentido, la mayoría se han puesto de acuerdo en que ese es José Manuel Soto. Según Giovanna, el concursante está replicando una jugada muy conocida: "Ya lo hizo Escassi en su momento...va bastante desapercibido, escondidito de 'yo hago las cosas pero no me meto en demasiados jardines'". De hecho, no descartan que esta discreción termine en una victoria: "quizá nos llevemos una sorpresa y gane José Manuel Soto".

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¿Estrategia cerebral o pasión?

Al equilibrar la balanza sobre lo que se ha vivido, el debate se divide entre la frialdad del juego y la verdad de los sentimientos. Algunos defienden que la pasión ha salvado la edición: "Este año ha habido mucho corazón y mucho pasión por parte de algunos, otros han sido plantas botánicas, parecía que estábamos en un vivero".

Por el contrario, otros prefieren recordad que, por encima de los sentimientos, esto sigue siendo televisión y una competición, por eso piensan que la estrategia lo ha sido todo.

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