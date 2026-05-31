Jessica Bueno y Kiko Jiménez revelan qué puede marcar el desenlace de 'Supervivientes': "Puede explotar"

Los exconcursantes analizan la recta final de 'Supervivientes 2026' y desvelan qué factor será clave para decidir quién se convierte en ganador de la edición, ¡dale play!

Alma Bollo y Almácor: de sus favoritos de 'Supervivientes 2026' a las secuelas del reality

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La final de 'Supervivientes 2026' está cada vez más cerca y, a medida que los días avanzan en Honduras, la exigencia física y mental se multiplica para los concursantes que siguen luchando por el premio.

Precisamente sobre esta fase decisiva del concurso han reflexionado varios exsupervivientes, que conocen de primera mano lo que supone llegar al tramo final de la aventura más extrema de la televisión. Jessica Bueno, Kiko Jiménez y Marisa Jara han analizado, en exclusiva para esta web, el estado actual del reality y han puesto el foco en uno de los aspectos que más debate genera entre los seguidores del formato: el peso real de las pruebas cuando las fuerzas ya están al límite.

Mientras algunos consideran que el desgaste acumulado convierte cada reto en una auténtica tortura física, otros defienden que las pruebas son precisamente el impulso que necesitan los concursantes para mantenerse activos y motivados en los últimos compases de la experiencia.

De hecho, entre los exsupervivientes hay quien cree que el desenlace de esta edición podría depender más que nunca del rendimiento en los juegos. Con la convivencia ya muy avanzada y las diferencias cada vez más ajustadas entre los aspirantes al triunfo, las pruebas podrían convertirse en el elemento definitivo para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

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Además, también han valorado la tensión creciente que se vive en la isla. La falta de comida, el cansancio acumulado y los nervios propios de la recta final han provocado que cualquier pequeño detalle pueda acabar generando conflictos inesperados entre los concursantes.

En este contexto, algunos nombres destacan especialmente como posibles beneficiados de este escenario tan exigente. ¿Quiénes parten con ventaja para afrontar los últimos desafíos? ¿Qué concursantes podrían brillar en las pruebas decisivas? ¿Y quién tiene más opciones de llegar hasta el final con posibilidades reales de ganar?

Dale play y descubre el análisis completo de Jessica Bueno, Kiko Jiménez y Marisa Jara sobre el momento más decisivo de 'Supervivientes 2026'.

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¿Quién debería ganar ‘Supervivientes 2026’? Esta es la pregunta que varios rostros conocidos y creadores de contenido han respondido en exclusiva, dejando claro cuáles son sus favoritos de la edición. Nombres como Almácor, Lolalolita, Shannis, Abel Planelles o Laura Yanes responden sin filtros. Dale play.

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Kiko Jiménez, Jessica Bueno y Marisa Jara tienen claro qué conversaciones y concursante pueden hacer estallar el final del reality. Dale play.