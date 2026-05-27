La exconcursante ha hecho balance de su paso por 'Supervivientes 2026' y ha confesado cuál ha sido su mayor decepción

Alma Bollo y Almácor: de sus favoritos de 'Supervivientes 2026' a las secuelas del reality

Compartir







Almudena Porras ha vivido una experiencia de alto voltaje en ‘Supervivientes 2026’. Un mes después de que terminase su paso por ‘La isla de las tentaciones 9’, la andaluza llegó a Cayos Cochinos donde tuvo que enfrentarse a la difícil decisión de elegir si vivir su aventura sola o acompañada por Borja, su actual pareja, o Darío, con el que mantuvo una historia de amor durante 11 años.

Almudena quiso superarse a sí misma y empezar la aventura sola con la desventaja de ser definida por sus compañeros como “la nueva” lo que la llevó a estar varias veces nominada. La superviviente ha vivido en Cayos Cochinos de una forma emocionante con discusiones incluidas, un emotivo reencuentro en la palapa con Borja y hasta una cita romántica en la que, de manera oficial, se “hicieron novios”. De su paso por el programa y de su regreso a España hemos estado hablado con ella de forma exclusiva para esta web.

Su top tres concursantes favoritos

A lo largo de la aventura las relaciones entre los concursantes fluctúan, el hambre aprieta y la dureza extrema de las pruebas hacen que la convivencia estalle con facilidad dentro de la isla. Para Almudena Porras está claro que su ganador es Borja, pero ¿qué nombres ha dado para el segundo y tercer puesto? "Sí, para sorpresa de todos porque siento que sí, que es una persona, que ha cometido muchos errores porque los ha cometido, de quedar bien, yo también he tenido muchos encontronazos, pero creo que se merece una oportunidad y sé que después de todo es una persona muy linda", ¡dale al play para ver de quién se trata!

Por otro lado, como todo reality, supone un gran aprendizaje en el caso de Almudena es que, tras 27 años, la influencer ha aprendido a comer: "Yo no comía de nada, la gente dice que he vuelto igual que he ido, y digo: 'si es que es norma', porque yo aquí había días que no comía. Es raro que en un sitio que vas a no comer, aprendas a comer". En la entrevista Almudena también ha explicado cuál ha sido el mayor logro y la diferencia que ha notado después de reencontrarse con su perrita Aria con la vez que se marchó a grabar 'La isla de las tentaciones'.

Almudena tiene claro cuál ha sido su mayor decepción

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Almudena Porras ha tenido tiempo de leer las redes sociales y asumir las críticas que ha recibido y que la han hecho ser la décima expulsada. Sin embargo, tiene una cosa muy clara, ella no es una mala amiga y considera que así lo ha demostrado a lo largo de todo su concurso: "Desde un primer momento he defendido siempre a Claudia, se pueden ver los vídeos en las palapas".

¡Dale al play para ver la entrevista al completo!