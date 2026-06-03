Al ver la reacción de Maica ante el enfrentamiento en la 'Zona Roja', Susana Bicho lanza una teoría

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Mientras continúa el enfrentamiento entre Alba Paul y Claudia Chacón en la 'Zona Roja', Maica Benedicto no puede evitar taparse los oídos.

Motivo por el cual Ion Aramendi quiere hablar con la murciana para preguntarle qué le pasa. "Había desconectado por completo porque es un bucle del que no se sale y me da pena porque estoy nominada, queda poco y no quiero estar así", confiesa la concursante. Y es que se siente "cansada" de la situación.

A la vuelta en plató, el presentador le pregunta a los colaboradores de qué lado se posicionan, si del de Alba Paul o el de Claudia.

La opinión de Susana Bicho sobre la relación de Claudia y Maica

Al escuchar la opinión de Marisa Jara, Ion Aramendi se acerca hasta Susana Bicho para descubrir si opina lo mismo que la exconcursante.

Sin embargo, la amiga de Dulceida no está de acuerdo con la misma y acaba lanzando una contundente teoría que tiene sobre la amistad de Claudia y Maica: "Creo que hasta Maica no la soporta. Lo que pasa es que están en el momento final y no puede dejarla de lado pero ya digo que no van a ser amigas y las de Maica deberían no apoyar a Claudia ahora porque le está haciendo sombra". ¿Opinará lo mismo Ada, la amiga de la murciana?

La amiga de Maica se moja sobre la creencia de Susana Bicho

Ion Aramendi le pide su opinión a Ada, amiga de Maica, sobre lo que acaba de decir Susana Bicho. "Yo creo que está hasta las narices de la situación y del conflicto por las dos partes. Claudia podría poner un poquito de su parte, que la entendemos, pero ¿podemos bajar un poquito la intensidad de los conflictos?", responde la misma.