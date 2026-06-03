Patricia Fernández 03 JUN 2026 - 01:12h.

La superviviente decide comerse la comida que había dicho que iba a ceder a sus compañeros tras dejarles sin lentejas

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Claudia Chacón, después de decidir coger un desayuno para ella y para Maica en el dilema que le planteaba Poseidón y dejar sin lentejas a todos los supervivientes, decidía no comer nada más durante el día y repartir su comida, pero sus conflictos con ellos le hacía cambiar de opinión y esto provocaba tensión en la 'Zona Roja' durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

La superviviente terminaba saliendo desconsolada de la palapa durante el 'Conexión honduras' con Sandra Barneda a causa de lo que se generaba tras la decisión tomada y esto le llevaba a tomar una decisión, que le comunicaba a Maica: "Viendo de cómo soy tratada y, simplemente, me importas tú, lo siento pero yo me como mi comida. Llevo dos días cediendo mi comida por gente que me ataca en la palapa y estoy muerta de hambre. Han comido más ellos que tú y yo". Aunque su compañera decidía seguir con lo que había dicho: "

Esto era comentado en 'La zona roja', siendo Alba Paul la que aseguraba no querer su arroz, pero era "para ella excusarse o redimirse" darlo, pese a que "ellos no lo querían". Algo que Claudia negaba: "No lo he hecho por eso, por cosas más graves la gente no se ha puesto así conmigo, ahí se ve la estrategia. Si volviera atrás os volvería a dejar sin lentejas. Esta es Claudia, no le voy a dar de comer a gente que no me aporta y que se pone detrás de mí para que me largue".

Aratz también quería decir algo: "La realidad es que una persona de aquí nos ha dejado sin lentejas para que ella se tome un desayuno. La realidad es que le ha durado dos días la tontería y ahora ya está comiendo más que nosotros y lo peor es que le tenemos que hacer nosotros la comida".

"Me sabe fatal este mal rollo que hay, ella tomó esa decisión, pero es verdad que tampoco se nota tanto, fue un dilema y tampoco hay que hacer esta campaña", explicaba Maica. Y no faltaba la tensión entre todos al hablar de este tema en directo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Con quién pasarían una semana en Honduras?: los colaboradores responden