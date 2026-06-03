¿Habrán conseguido los supervivientes hacerse con esta jugosa recompensa? ¡Descúbrelo!

No te pierdas ni un minuto de las galas de 'Supervivientes' con los programas completos en Mediaset Infinity

Compartir







En la noche de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', los concursantes deberán dejar sus rifirrafes atrás para hacerse con una deliciosa y suculenta recompensa: una fuente de canelones bañados en una jugosa bechamel.

¿En qué consiste 'Pandora'?

Para conseguirla tendrán que superar el reto de 'Pandora', un circuito de obstáculos el cual consiste en que uno de ellos deberá meterse en una esfera gigante. Será éste quien guíe e indique a sus compañeros para que la trasladen a lo largo del mismo, superando los obstáculos y haciéndose con las cinco banderas que encontrarán por el camino.

Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil: quienes trasladen la esfera irán a ciegas y tendrán que depositar toda su confianza en la persona que va dentro. Esa persona será Alba Paul.

La tensión por hacerse con los llamativos canelones y la exigencia de la prueba ha hecho de este juego uno de los momentos más tensos de la noche. ¿Habrán conseguido hacerse finalmente la recompensa terminando el circuito antes de los 12 minutos? ¡Descúbrelo dándole play al video!