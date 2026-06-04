Pedro Jiménez 04 JUN 2026 - 01:26h.

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Sin duda, uno de los momentos de más tensión que hemos vivido durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 10' ha sido con el reencuentro entre Bayan y Claudia, dos viejas conocidas, puesto que esta última fue la tentadora favorita de su expareja Eros en la edición en la que participó anteriormente. Es por eso que esta vez, al verse, han saltado chispas entre ellas.

Al aparecer la tentadora VIP, los reproches y ataques entre ellas se han sucedido, señalándose cosas como "no tienes muchos valores" o "no eres muy buena persona", entre otros improperios. Además, Claudia ha simulado una llamada como si le llamara Eros (el exnovio de Bayan), mencionándole y haciendo estallar a Bayan: "Eres mi mayor fan", ha dicho esta. "¿Por qué tienes tanto miedo?", se ha preguntado Claudia.

La discusión entre Bayan y Claudia salpica a Leila

Además, Bayan le ha echado en cara que se haya liado con Miguel -su actual pareja- antes de la aventura y le ha recordado que fue hace mucho, por lo que debería de olvidarlo. Leila ha defendido a Bayan y la discusión ha acabado salpicándola a ella, con una Claudia haciéndose grande y sin acobardarse en ningún momento: "Eres una sinvergüenza y mala", ha dicho Bayan.

Tras explicar el significado de por qué ha llevado una serpiente y una caracola (lo primero, para hacer referencia a que, según ella, es una "víbora", y lo segundo para simular la llamada mencionada anteriormente) ha llegado el turno de las preguntas, con una Claudia sincerándose y dando una pista de lo que piensa Miguel -o puede pensar- a estas alturas del reality.

Claudia se sincera ante las preguntas de Bayan

¿Quieres saber cómo ha sido este momento clave en la hoguera de las chicas, en donde Bayan le ha lanzado un total de tres preguntas a Claudia y esta ha respondido a todas y cada una de ellas con todo lujo de detalles? ¡Dale play al vídeo y descúbrelas una a una!

Tras este momento, las chicas han puesto punto y final a sus hogueras juntas, con unas palabras de Sandra Barneda que nos hace ver que ya queda muy poco de aventura en República Dominicana: "Seguid recabando información de cara a vuestra hoguera final. La próxima vez que nos veamos será finalmente para reencontraros con vuestros chicos".