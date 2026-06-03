Los colaboradores de Telecinco analizan las claves que explican por qué unas parejas sobreviven a 'La isla de las tentaciones' y otras terminan cayendo en la tentación, ¡dale play!

Pepe del Real y Giovanna González desvelan qué mata una relación y qué la mantiene viva: “Cuando falta, hace mella”

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¿La monotonía puede llevar a una infidelidad? ¿Estamos normalizando conductas tóxicas en nuestras relaciones? 'La isla de las tentaciones' sigue demostrando que el amor, los celos y la confianza son un auténtico cóctel explosivo. Mientras las parejas del reality se enfrentan a nuevas pruebas en República Dominicana, colaboradores como Alexia Rivas, Pepe del Real, Álex Álvarez y Giovanna González han analizado, en exclusiva para esta web, algunos de los comportamientos que pueden acabar dinamitando una relación, incluso antes de poner un pie en una villa.

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Las señales tóxicas que muchas parejas pasan por alto

Alexia Rivas ha reflexionado sobre algunas actitudes que cada vez son más frecuentes dentro de las relaciones sentimentales y que, sin embargo, continúan normalizándose. La colaboradora considera que determinadas dinámicas deberían hacer saltar las alarmas mucho antes de que aparezcan problemas mayores. Junto a Pepe del Real, Álex Álvarez y Giovanna González, también ha abordado cuestiones como la gestión de las crisis de pareja, la importancia de una comunicación sana o el papel que puede desempeñar la terapia cuando la relación atraviesa momentos complicados.

Un debate que encaja perfectamente con la realidad que viven muchos de los participantes de 'La isla de las tentaciones 10', donde las inseguridades, los reproches acumulados y la falta de entendimiento suelen acabar aflorando ante las cámaras.

¿La monotonía empuja a las parejas a caer en la tentación?

Otra de las grandes cuestiones que sobrevuelan cada edición del programa es si la rutina termina siendo el principal enemigo de las relaciones duraderas. ¿Es más fácil ser infiel cuando una pareja lleva muchos años? Alexia Rivas, Pepe del Real y Álex Álvarez han analizado si la monotonía puede influir en que algunos participantes busquen fuera de su relación emociones que creen haber perdido.

Además, han puesto el foco en el fenómeno que se repite temporada tras temporada: la idealización de los tentadores. Alejados de los problemas cotidianos y de las responsabilidades de una relación estable, los solteros suelen representar una imagen idealizada que puede distorsionar la percepción de los concursantes dentro de la experiencia.

El tiempo no siempre determina el destino de una pareja

A lo largo de la historia del formato, algunas de las parejas con más años de relación han protagonizado las rupturas más inesperadas. Por eso, los colaboradores coinciden en que el verdadero indicador no es cuánto tiempo llevan juntos, sino cómo se encuentra la relación cuando entra en el programa.

La confianza, la comunicación y la capacidad para resolver conflictos parecen ser factores mucho más determinantes que la antigüedad de la pareja. Una reflexión que vuelve a cobrar sentido mientras 'La isla de las tentaciones 10' continúa poniendo a prueba los límites del amor en cada episodio.

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