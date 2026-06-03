El concursante destapa sus dudas sobre si la chica que ocupa su corazón le seguirá esperando y le dedica la "hacka del amor"

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Ion Aramendi aprovecha la ocasión en la que Alvar interviene en la 'Zona Roja' de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' para tratar con él una cuestión: "Has demostrado ser aventurero y valiente excepto cuando se habla de amor. Ahí ya tienes alguna duda".

Alvar duda si su pareja le estará esperando fuera

En la playa, Alba le compartía a su compañero su miedo a salir del concurso y que su mujer ya no sintiera lo mismo tras tres meses de espera.

"Yo quiero ver a mi Marina también", confesaba Alvar. Y es que el concursante asegura que "es complicado" su relación porque antes de ir a Honduras, el superviviente quería irse a vivir a Nueva Zelanda durante tres años mientras que ella "tenía su historia en otro sitio". Por lo tanto, no sabe cómo estará la situación fuera.

Y es que él asegura a Ion que ha pasado por una situación vital "inestable" y que no sabe cómo se pueden hacer las cosas bien. De hecho, si no le hubiera salido esta aventura, él hubiera seguido adelante con sus planes: "Al final es un poco difícil compaginar eso con los temas del amor".

El baile de cortejo de Alvar a Marina

El presentador le da la oportunidad a Alvar de que aproveche este "momento increíblemente bueno" y demuestre su amor hacia Marina con una "hacka de cortejo salvaje". Una oportunidad que el concursante no desaprovecha. "Le vas a asustar", comenta entre risas Alba Paul.