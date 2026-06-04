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Tenso desencuentro entre Alba Paul y Claudia Chacón: "No tengo nada que hablar ni contigo ni con tu madre"

Tenso desencuentro entre Alba Paul y Claudia Chacón: "No tengo nada que hablar ni contigo ni con tu madre"
Saltan chispas entre Alba Paul y Claudia Chacón en la recta final de 'Supervivientes 2026'. telecinco.es
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Alba Paul y Claudia Chacón no han conseguido hacer buenas migas en 'Supervivientes 2026'. Hasta la recta final del concurso, una y otra han estado discrepando y protagonizando conflictos como el que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La pareja de Dulceida se ha colocado detrás de la mallorquina en los posicionamientos al inicio de la gala. "No se merece estar en la final", le lanza en directo. Chacón no dudaba en estallar ante sus palabras, que parecía no recibirlas con mucho agrado. Además, mencionaba a su madre y le avisaba de que podía también "decirle cuatro cosas" a su refreso a España.

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Saltan chispas entre las supervivientes

"No tengo nada que hablar, ni contigo ni con tu madre cuando salga de aquí", le responde Alba Paul. Así que Claudia Chacón le aclaraba de nuevo que "no es nadie" para decir "quien se merece" estar o no en el concurso.

"¿Por qué te molesta que me posicone detrás de ti?", le transmite Paul. Jorge Javier Vázquez, al ver el desencuentro que protagonizaban, les avisaba a las supervivientes. "Cuando acabe 'Supervivientes' os vais a aburrir sin tener la una a la otra...", expresaba el presentador.

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