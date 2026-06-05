Pedro Jiménez 05 JUN 2026 - 00:08h.

La joven, directa con Alvar, vuelve a mencionar la palabra "estrategia" al dirigirse a él

Los supervivientes se mudan a 'Cayo Paloma' tras 92 días de aventura: desde el emocionante discurso de Jorge Javier a sus reacciones

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Sin duda, Claudia y Maica, en esta recta final de 'Supervivientes 2026', no han dudado en mencionar en más de una ocasión las estrategias que el 'aventurero' Alvar lleva a cabo en Honduras desde hace un tiempo y que, en diversas situaciones, no entienden para nada.

Pues bien, este martes, previo a las inminentes fechas claves y determinantes en la recta final del reality, Claudia Chacón lo ha hecho de nuevo y ha destapado algo que este le dijo en la playa y que afecta directamente a Alba Paul, en lo que podemos describir como otra especie de estategia por parte del nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo.

"Has intentado una estrategia"

Claudia ha confesado que sigue esperando todavía a que diga: "Esto es una estrategia". Ha sido en ese momento cuando la joven ha desvelado lo siguiente: "Viniste a decirme que querías quitarte a Alba, porque te j*** que Alba pesque más, etc. Es lo que te pasa, que si no destacas... necesitas siempre ser tú. Has intentado una estrategia".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a la pareja de la influencer Dulceida, Alba, si cree estas palabras de Claudia: "Sí me lo creo", ha dicho una Alba Paul que ha confesado que esto mismo ya lo ha hablado con Alvar, reconociéndole todo. Alvar ha destacado que, a pesar de que eso puede ser verdad, esta estrategia con Alba Paul no la lleva a cabo desde el principio: "Esto es como 'Los inmortales', solo puede quedar uno".

Maica sale en defensa de Claudia

Maica ha pedido el turno de palabra para señalar que Alvar "vende la cara de pobrecito y de que no sabe nada cuando lo sabe todo": "La primera vez que le conocí tenía unos apuntes y me pregunté qué llevaría. Dice que no ha visto realities cuando se sabe todo".