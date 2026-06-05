telecinco.es 05 JUN 2026 - 14:14h.

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Alba y David se han convertido en una de las parejas protagonistas de la recta final de 'La isla de las tentaciones 10'. La concursante cruzó una línea con Álex Girona y David terminó descubriendo las imágenes en una intensa hoguera mixta que acabó marcada por las lágrimas y la emoción. El andaluz no solo tuvo que enfrentarse al beso entre su novia y el soltero, sino también a algunos comentarios sobre su relación y aspectos íntimos de su vida en pareja.

Pero, ¿qué llevó realmente a Alba a dar ese paso? ¿Y qué puede pasar ahora con David? En exclusiva para esta web, los colaboradores de 'El debate de las tentaciones', Andrea Sabatini, la psicóloga y terapeuta de pareja, Arantxa Coca, Andrea Bueno y Juanpi Vega han analizado las claves de lo sucedido.

El desliz de alba: ¿calentón o carencias?

El coqueteo de Alba con Álex no ha dejado indiferente a nadie. Mientras Andrea Sabatini apuesta por un simple atracción física, recordando que "se veía que era súper fan de él y se seguían en Instagram", la terapeuta Arantxa Coca apunta a un problema mucho más profundo. Para ella, el detonante no es el físico del soltero, sino "algo que ella echaba en falta en su relación".

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Sin embargo, no todos ven a Alba disfrutando de su aventura caribeña, ya que Andrea Bueno es mucho más directa y reduce el acercamiento a "el momento, el calentón y poco más", asegurando que nota a la concursante incómoda junto a su tentador. Juanpi coincide en que Alba vive en una burbuja porque "no sabe estar sola", y asegura que muy pronto se va a arrepentir.

¿Venganza o lealtad?

Pero la gran incógnita es cómo reaccionará David al ver caer a su novia, y uno de los colaboradores lo describe a la perfección: "Tiene toda la pinta de liarla, pero al final tiene un corazón increíble y cuando vea a Alba caer, se va a derrumbar todo". Otros opinan que es un ejemplo de valores, así que se mantendrá firme hasta el final y no caerá por despecho.

El límite imperdonable: airear la intimidad

Pero si hay algo que ha escandalizado más que los acercamiento, ha sido la decisión de Alba de hablar abiertamente sobre un problema médico privado de David: su fractura de pene y sus intimidades en la cama. Esto ha generado debate ya que es algo que nuestros colaboradores jamás perdonarían: "Me dolería incluso más si hubo una infidelidad. Es muy fuerte porque estás fallando a algo muy íntimo y lo estás exponiendo".

Es algo muy feo hablar de este tema tan delicado sin el consentimiento del otro, e incluso llegan a empatizar con David y algunos expresan que se derrumbarían por completo ante una situación tan horrible. Arantxa Coca remata el análisis recordando que, a menos que sea un tema muy asimilado y normalizado por ambos, revelarlo ante millones de espectadores supone "una falta de lealtad enorme".

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