telecinco.es 05 JUN 2026 - 16:02h.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' analizan quién podría dar un giro a su experiencia tras las hogueras mixtas y se pronuncian sobre los secretos y la confianza en pareja

Pepe del Real y Giovanna González desvelan qué mata una relación y qué la mantiene viva: “Cuando falta, hace mella”

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Las hogueras mixtas llegaron a 'La isla de las tentaciones 10' dispuestas a cambiar el rumbo de la experiencia. Los encuentros entre participantes de ambas villas han dejado reproches, confesiones, momentos de tensión y también algunas reflexiones que podrían marcar un antes y un después en varias de las parejas.

Mientras Atamán y David compartían hoguera con Bayan y Yuli, y Leila y Alba hacían lo propio junto a Lucas y Miguel, los protagonistas tuvieron la oportunidad de conocer cómo están viviendo sus parejas la experiencia desde el otro lado. Un intercambio de opiniones que no estuvo exento de enfrentamientos y emociones a flor de piel. A raíz de lo ocurrido, en exclusiva para esta web, los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' han analizado algunas de las cuestiones que más están dando que hablar entre los seguidores del programa.

¿Quién recapacitará tras las hogueras mixtas?

Las opiniones no son unánimes, aunque varios colaboradores señalan a algunos concursantes concretos.

Juanpi y Andrea Sabatini creen que Juli podría ser una de las participantes que más reflexione después de todo lo vivido. Por su parte, Andrea Bueno apunta hacia Atamán, especialmente tras comprobar el sufrimiento de Leila durante la experiencia. La psicóloga Arantxa Coca prefiere ser prudente, aunque confiesa que le gustaría pensar que algunos de los concursantes todavía están a tiempo de replantearse determinadas decisiones.

¿La seguridad de tu pareja te impulsa o te hace sentir inferior?

Otro de los debates que ha surgido a raíz de las relaciones del programa tiene que ver con la confianza personal y cómo influye la seguridad de una pareja en la otra persona.

Andrea tiene claro que una persona segura suele transmitir confianza a quien tiene al lado. Juanpi comparte una visión similar y considera que la seguridad puede convertirse en una fuente de inspiración dentro de la relación. Sin embargo, Arantxa recuerda que todo depende del equilibrio de fuerzas dentro de la pareja, mientras que Andrea Bueno considera que la respuesta varía según el origen y el tipo de inseguridad que tenga cada persona.

¿Hay que contarlo todo en pareja?

La última cuestión planteada a los colaboradores ha abierto uno de los debates más interesantes. Andrea Bueno reconoce que es partidaria de compartir prácticamente todo con la pareja, mientras que Juanpi considera que la transparencia ayuda a generar confianza. En el lado contrario se sitúan la psicóloga Arantxa Coca, que cree que no es necesario explicarlo absolutamente todo, y Andrea Sabatini, que matiza que la respuesta depende de la importancia real de aquello que se oculta.

A ellos se suman Álex Álvarez y Alexia Rivas, colaboradores de 'El tiempo justo', que coinciden en defender que cada persona debe conservar ciertos espacios de intimidad y que no todos los pensamientos o experiencias tienen por qué compartirse dentro de una relación.

Unas reflexiones que llegan después de unas hogueras mixtas cargadas de tensión y que vuelven a poner sobre la mesa algunos de los debates sentimentales más habituales entre las parejas.

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