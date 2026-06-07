Han celebrado sus victorias, sufrido sus bajones y defendido cada una de sus decisiones, por eso ahora los defensores de 'Supervivientes 2026' se sinceran sobre lo mejor y lo peor de estos tres meses de aventura

Alma Bollo y Almácor: de sus favoritos de 'Supervivientes 2026' a las secuelas del reality

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Durante más de tres meses, los concursantes de 'Supervivientes 2026' han luchado contra el hambre, las tormentas y la dura convivencia en Honduras. Pero, a miles de kilómetros de distancia, familiares y amigos han librado otra batalla: la de defenderles cada semana desde los platós de Telecinco. Con la aventura llegando a su fin, los defensores de algunos de los protagonistas de la edición han hecho balance de una experiencia tan agotadora como emocionante, y ha sido en exclusiva para esta web.

La otra cara de 'Supervivientes': la angustia de quienes esperan en España

Julia, madre de Claudia, no duda en definir estos meses como una auténtica montaña rusa emocional. La defensora asegura que ha sido especialmente duro ver cómo su hija se enfrentaba a constantes conflictos dentro de la convivencia, hasta el punto de sentirse en ocasiones sola frente al grupo.

Una visión muy diferente tiene Ada, amiga de Maica. Para ella, ejercer de defensora ha sido una tarea sencilla gracias al concurso realizado por su amiga. "Me lo ha puesto muy fácil", reconoce, orgullosa del papel que ha desempeñado Maica durante toda la aventura.

También Álex, amigo de Aratz, admite que estos tres meses han requerido un esfuerzo constante. Entre redes sociales, galas y debates, asegura que el trabajo ha sido compartido entre varios amigos del concursante, aunque él ha sido uno de los rostros más habituales en plató. Una experiencia intensa que incluso le sigue provocando nervios cada vez que se enfrenta a las cámaras.

Para Creever, amigo de Alvar, la experiencia ha sido mucho más que una simple defensa. Habla de un auténtico honor y de una oportunidad para conocer gente y vivir desde dentro uno de los formatos más importantes de la televisión. "Ha sido una experiencia muy especial", resume. José Manuel, cuñado de Soto, coincide en destacar el orgullo que ha sentido durante toda la aventura. En su caso, reconoce que defender al cantante ha resultado sencillo porque considera que ha demostrado paciencia, fortaleza y saber estar en una experiencia especialmente exigente para alguien de su edad.

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Por su parte, Susana Molina asegura que ponerse al frente de la defensa de Alba Paul ha sido prácticamente un regalo. La influencer afirma haber respaldado cada decisión de la concursante y no oculta el orgullo que siente por su paso por Honduras.

Verles derrumbarse, el golpe más duro para familiares y amigos

Pero si hay algo en lo que coinciden todos ellos es en que no todo han sido momentos felices. Ver sufrir a sus seres queridos ha sido, sin duda, la parte más complicada de la aventura.

Ada reconoce que los momentos más duros llegaron cuando Maica atravesó bajones anímicos. Álex, por su parte, admite que ha habido muchas situaciones que le han dolido durante el concurso de Aratz. Creever señala que lo peor fue ver a Alvar perder la sonrisa en algunos momentos de la convivencia, mientras que José Manuel destaca el sufrimiento físico derivado del hambre y las condiciones extremas que ha soportado Soto. Susana Molina tampoco oculta que hubo situaciones difíciles de presenciar durante el paso de Alba Paul por el reality. Porque aunque los defensores no pisan Honduras, viven cada nominación, cada discusión y cada lágrima casi como si estuvieran allí.

Una aventura paralela que, para muchos de ellos, ha sido tan intensa como la de los propios supervivientes. Dale play al vídeo para ver sus declaraciones, en exclusiva.