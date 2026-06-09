Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 02:04h.

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'La isla de las tentaciones 10' tendrá como colofón final unos complicadísimos reencuentros de las parejas que estarán llenos de tensión y de momentos que nos van a dejar pegados a la televisión de principio a fin.

En primer lugar, Atamán vivirá un episodio más que complicado necesitando desahogarse ante Sandra Barneda y roto al ver de nuevo a una Leila con muchas cosas que decir y con la necesidad de expresarse.

Por otro lado, Ainhoa, quien abandonó la aventura junto a su novio Álex saliendo de la mano con él, actualizará cómo va su relación con en estos momentos, de igual manera que Álex: "Estando como estamos ahora yo no voy a aguantar mucho tiempo", asegura Álex en un momento dado.

Julia verá unas imágenes de Luis que no había visto antes y que le harán explotar ante este. Y luego, Nerea y José harán balance de lo que fue su paso por 'La isla de las tentaciones 10' dejándonos instantes de muchísima tensión entre ambos. Y el resto de parejas -David y Alba y Lucas y Yuli- también mantendrán sus respectivos reencuentros entre confesiones... y con regalos inesperados.

Los tentadores les pondrán las cosas muy difíciles a las parejas

Sin duda, todo quedará marcado por la irrupción de los tentadores en plenos reencuentros de las parejas, manteniendo los choques más tensos y agitados de toda la edición. ¡No te lo pierdas, este miércoles a partir de las 23:00 horas, en Telecinco!